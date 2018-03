GUERRE CATODICHE - SE RIESCE A INCASTRARE LE DATE 'BARBARIE' D'URSO PARTECIPERA' A UNA PUNTATA DI “BALLANDO CON LE STELLE'', PROGRAMMA CHE OGNI SABATO SERA SI SCONTRA CON "AMICI" DELLLA DE FILIPPI - SARANNO FELICI A MEDIASET? COME REAGIRA' MARIA LA SANGUINARIA? AH, SAPERLO...

Da Libero Quotidiano

Barbara D'Urso potrebbe approdare su Raiuno alla corte di Milly Carlucci, nel ruolo di "ballerina per una notte" a Ballando con le stelle, sabato in diretta. Lo scrive Diva e donna. Un indizio, proprio oggi, è stata la foto postata da Barbara D'Urso in partenza per Roma. Ha rivelato che il suo programma sarebbe andato in onda da Roma.

E a Roma, come è noto, c'è lo studio di Ballando con le stelle. La notizia è in attesa di conferme, ma se fosse così bisogna ammetterlo: è un colpaccio di Milly Carlucci. Ma basterà per vincere contro la De Filippi? Ne dubitiamo fortemente.

