HALLYDAY NON LASCIA ALLA FIGLIA NEANCHE LA “SUA” CANZONE - LAURA E IL FRATELLASTRO DAVID, ESCLUSI DAL TESTAMENTO, RICORRONO ALLE VIE LEGALI – SECONDO LE ULTIME VOLONTA’ DELLA STAR FRANCESE SCOMPARSA A DICEMBRE L’UNICA EREDE E’ LA GIOVANE QUARTA MOGLIE LAETICIA (CHE SI E’ DEFINITA “NAUSEATA” DALLA LETTERA SCRITTA DA LAURA...) - VIDEO

Stefano Montefiori per il Corriere della Sera

Il 9 dicembre scorso, la grande famiglia che sembrava ricomposta si era stretta attorno a Johnny Hallyday per i funerali solenni sugli Champs Élysées e alla chiesa della Madeleine. Due mesi dopo, quell' unione va in frantumi e i figli maggiori Laura Smet e David Hallyday ricorrono alle vie legali: il testamento li disereda totalmente a beneficio esclusivo di Laeticia, l' ultima moglie.

Laura Smet, nata 34 anni fa dalla relazione tra «Johnny» e l' attrice Nathalie Baye, ha scritto al padre scomparso una lettera e l' ha resa pubblica. «Caro papà, sono più di due mesi che te ne sei andato, mi manchi tanto, e allo stesso tempo non ti ho mai sentito così vicino. Ho appreso, qualche giorno fa, che avresti redatto un testamento che ci disereda totalmente, me e David». David è il fratello maggiore, nato 51 anni fa dal matrimonio di Johnny Hallyday con Sylvie Vartan. I suoi avvocati hanno fatto sapere che anche lui si associa all' iniziativa legale di Laura Smet.

«Tante domande senza risposta - continua la lettera -, tutte quelle volte in cui abbiamo dovuto nasconderci per vederci o chiamarci... Mi è insopportabile non averti potuto dirti addio, papà, lo sai almeno questo?». Frasi che suggeriscono una presa di controllo da parte di Laeticia, la quarta e ultima moglie di Johnny, incontrata in un ristorante di Miami e sposata quando lei era una modella 21enne, e che ieri si è definita «nauseata» dalla lettera.

«Tutte le notti vieni a trovarmi in sogno e ti vedo: sei bello, senza tatuaggi, finalmente libero (..). Ti sento, papà, e ho scelto di combattere. Avrei preferito che tutto questo restasse in famiglia, ma purtroppo tra noi è così... Sono così fiera di essere tua figlia, ti voglio bene papà», sono le ultime parole del testo.

Nel testamento Johnny Hallyday non ha lasciato nulla a David e a Laura, «né beni materiali, né alcuna prerogativa sulla sua opera artistica, né ricordi. Non una chitarra, una moto, e neanche la copertina firmata della canzone Laura che le è dedicata», dicono gli avvocati della ragazza.

La battaglia legale si annuncia lunga e complessa. Johnny Hallyday ha preso la residenza in California, a Los Angeles, nel corso degli anni Duemila, assieme a Laeticia e ai due figli adottati con lei, Jade (13 anni) e Joy (9).

La legge californiana consente di non lasciare nulla ai figli e di nominare come erede esclusiva la moglie, ma questo non è possibile in base alla legge francese. E benché Johnny fosse residente in America, il testamento è stato redatto in Francia, nel 2014, in francese, nella villa di Marnes-la-Coquette.

In gioco c' è un patrimonio che tra le ville (a Saint-Barthélémy nei Caraibi, a Gstaad in Svizzera, a Los Angeles e a Marne-la-Coquette) e i diritti d' autore supera i cento milioni di euro, ai quali però andranno sottratti i debiti e le procedure ancora in corso con il Fisco francese.

