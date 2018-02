HATERS, IERI COME OGGI - GLI ODIATORI DI PROFESSIONE NON LI HA INVENTATI INTERNET: SONO SEMPRE ESISTITI E SI ESPRIMEVANO ATTRAVERSO ALTRI CANALI - QUANDO RADIO RADICALE, NEL 1986, APRÌ I MICROFONI LIBERÒ CATERVE DI INSULTI ANONIMI A “FROCI, EBREI, TERRONI, FASCISTI E NEGRI” - UNA CARRELLATA DELLE MEJO OFFESE

antonello piroso

Antonello Piroso per “la Verità”

Massì, è tutta colpa di Internet, l'«Infernet» con idioti («utonti«) e odiatori (haters).

Capro espiatorio perfetto per spiegare i mali del mondo. Anzi, metafisicamente, il Male «nel» mondo. Ultimo caso: il fotomontaggio di Laura Boldrini decollata, per cui le articolesse si sono sprecate. Ma il web non ha inventato alcunché.

Flashback. Estate 1986. Radio Radicale, prossima alla chiusura per mancanza di fondi, decide di aprire i microfoni alle telefonate dei radioascoltatori, in diretta e senza censure (la non stop è interrotta solo dopo un mese per ordine della magistratura). Ecco un assaggio di quei messaggi, con errori e strafalcioni originali, che la Mondadori raccolse in un instant book, Pronto?!.

«Radicali di terra del mare e dell' aria! Stronzi bastardi porci froci piglianc..., zoccole lesbiche accattoni pervertiti depravati bavosi, la parola d' ordine è una e una soltanto: annate affancu...!!!».

«Volevo darvi una notizia ricevuta direttamente dal Kgb. È una bomba peggio del Watergate. La moglie di Ronald Reagan, Nancy, è un travesta brasiliano. E non è stato nemmeno a Casablanca». «Siete come i preti, non fate altro che cercare soldi come loro».

«Sono un cacciatore e ne sono orgoglioso. Meglio un figlio cacciatore che drogato o culatone come voi».

«Questo è il catechismo del settentrionale: 1) il confine del territorio dei settentrionali è da Roma in su; 2) bisognerebbe fare un muro che difende il territorio dei settentrionali dai meridionali. Tutti i meridionali bisogna mandarli al suo paese, ed anche gli oriundi che fanno finta di essere settentrionali».

«Merde di romani, fatemi una se...! E sentite questa poesia: Gianni Agnelli nostro che stai a Torino, sia santificata la Fiat, venga il tuo 23° scudetto, sia fatta la tua volontà, come in fabbrica così allo stadio, dacci oggi la nostra goleata giornaliera, e facci vincere la seconda coppa dei campioni. Ave Juve, forza fascio!».

«Io faccio dei servizi dentro ar cinema, coll' omini e colle donne... sto all' entrata dell' ultimo spettacolo dell' Augusto o del Farnese, so' arto, moro e ce l' ho come 'n cavallo, se ve serve un po' de muscolo io so' pronto».

(Voce romana che imita il cantante). «Sono Antonello Venditti. Devo dire solo una cosa: Lucio Battisti è frocio. L'hanno visto farsi inc... da sette negri al Circo Massimo.

Camerati... presenti!». «Mi fate schifo, voi radicali avete fatto la battaglia per l' aborto, per lo sterminio dei nascituri. Feti che poi vengono usati per fare le creme di bellezza. Donne lo sapevate che le creme che vi mettete sul viso e sul corpo per curare le vostre rughe sono pezzettini di bambini?».

«Fascisti, ve potesse venì l' artrosi, la broncopolmonite, il colera, il cancro, l' ulcera perforata, la difterite, la polio, la tbc, le emorroidi, la febbre da cavallo, il colesterolo, il morbo di Parkinson, la tosse (in totale, 71 patologie, ultima: lo scorbuto, ndr)».

«Chiamo da Milano. Vi ascolto da 3 anni e negli ultimi 3 anni non ho più avuto problemi per andare di corpo. Spero quindi che non chiudiate sennò non riuscirò più ad andare a cag...».

«Dux lux mundi est. Quando la Potenza s' incarnò con la Violenza nacque il Duce. La nostra fede è il nazismo, la nostra democrazia lo sterminio, la nostra giustizia la morte. Sieg heil! Appuntamento alla festa dell' Unità di Ponte Milvio a Roma.Tutti i comunisti per terra, con il cranio sfondato. Sieg heil! In culo a Alessandro Natta! (segretario del Pci, ndr)».

«Voglio rivolgermi a quella mer... fascista che si è permesso di offendere l' onorevole Natta! Gran figlio di putt..., di una meretrice putrida, di una zoccolona, di una mondana, di una sgualdrina. Ti beccherò un giorno e ti perforerò il culo con un clistere di H2SO4 (acido solforico, ndr)».

«Se mandate a fare le marchette tutti questi froci, lesbiche, put... che avete, vedrete che Radio Radicale si riprende, diventa come la Rai». «Allora cari servi di Bettino Craxi, io sono un camerata, sapete qual è il colmo per un socialista? Pulirsi il didietro con l' Avanti! (organo del Psi, ndr)». «Quanti sono gli abitanti di Roma? 3, 4 milioni? Ma io spero che si moltiplichino, così almeno per i prossimi 50 anni i contadini del Nord avranno di che concimare le loro campagne».

(Cantando). «Prendi una torcia, accendi un cerino/ bibidibodibibù, vieni a bruciare un ebreo anche tu / bibidibobidibù...».

«Lo sapete perché noi abbiamo i romani e i terroni e l' Africa ha le scimmie? Perché gli africani hanno scelto per primi!».

«Vorrei proporre un nuovo sport, il tiro al terrone. Se ne prende uno, lo si butta in aria, gli si spara, e siccome è un sacco di mer... abbastanza voluminoso, non è neanche difficile centrarlo. È una soddisfazione che non ti dico. E ai romani volevo dire: sapete perché c' avete il cervello piccolo come una pallina da ping-pong? Perché è gonfio, brutte mer..., sparatevi tutti!».

«L' associazione antiterroni di Piacenza comunica il programma del convegno del 31 luglio in piazza Cavalli: ore 12.30, grigliata di terroni. Ore 16, dibattito su "Il sapone può farsi anche coi terroni, che come è noto sono più zozzi degli ebrei?". Ore 17: dibattito su "Come provocare un' eruzione di Etna e Vesuvio senza lasciare superstiti?"».

«Gheddafi bombarda Torino! Gheddafi bombarda Milano. Ci fai un piacere enorme. Però ce devi da coje', no com' a Lampedusa! (nell' aprile 1986 contro l' isola ci fu un attacco missilistico libico, ndr)».

«Romani africani figli de gran cani...ve chiamemo da Bergum...Sperlon, facce de cui, pappagai, vid de caai, spaun, fangù, pissù, cagù, venite a Bergamo a far casino, veniteci: vi sbecam, vi sbianghei, facce de seghe, pomp..., troioni prostituti e prostitute». «Minime all' estero: Bruxelles -36. Thanks Reds for the deads (Grazie Rossi per i morti: all' Heysel persero la vita 36 tifosi juventini, dopo l' attacco dei tifosi del Liverpool, i Reds, ndr)»«L' Italia è invasa da negri e nordafricani, che violentano le nostre donne e s' impossessano del nostro lavoro, dunque formiamo un' organizzazione simile al Ku Klux Klan».

«Sono il mostro di Firenze. Toscani non andate a scopare in campagna perché sto tornando, vi strippo, vi taglio le zinne, i piselli ve li lego alle orecchie, con le sorc... delle vostre fidanzate ci faccio i quadri».

«Ma la volete fini' con 'sta paiacciata. Ma lo sapete che state a combina'? La guerra Nord Sud, l' odio tra fascisti e comunisti, tutte 'ste parolacce ce fanno schifo: ma non ve rendete conto che se ce scappa er morto è pure colpa vostra?»:«Avete rotto con tutti, coi partiti con la stampa la Rai la magistratura, a noi avete rotto i c... ma a voi hanno rotto il culo... titolo di questa poesiola: rotture».

«Siamo il gruppo Sputnik, stiamo per arrivare stronzi milanesi, vi spaccheremo la testa con le spranghe d' acciaio, milanesi froci, e attenti anche voi negri di m, sporchi ebrei del c..., pezzi di m...comunisti». «Io non voglio esservi d' aiuto, anzi: dipendesse da me vi brucerei tutti, vi caricherei su un treno merci e vi porterei a Mauthausen».

«Il fratello di Patrizio Peci, Roberto, è stato regolarmente processato e condannato a morte, esecuzione giusta perché è stato riconosciuto colpevole. Anche Patrizio dovrà subire la sua sorte. Stermineremo tutta la famiglia Peci (Patrizio Peci fu uno dei primi pentiti delle Br, ndr)».

«Minchioni! Ricchioni! Contro il padrone fascista o riformista, lotta di classe anarcocomunista! » «Viva il Verona! Viva anche le altre squadre, l' importante è che tutti odino la Juve, una squadra di m..., ladri rompic..., con gli arbitri pagati da quel figlio di putt... di Agnelli, frocio anche lui».

«A tutti coloro che si scandalizzano per il torrente di parolacce bestemmie e oscenità: pensate a questi poveracci frustrati falliti soli come cani davanti a un telefono, con la loro sottocultura da giornaletto pornografico, da teppismo sportivo. Pensate a questi poveri diavoli che per la prima e ultima volta nella loro squallida vita hanno voce pubblica, l' occasione di dire al mondo "ecco, esisto anch' io", e che ora, se Radio Radicale si dovesse spegnere, saranno condannati a tornare al loro unico spazio di comunicazione: i muri delle latrine».

(E per chiudere, donna anziana napoletana). «Songo 'na vecchia penzionata, vulite i denari? E chi li tiene, fili miei. Qua se murimm' e' famme, vuie ce state a sfruculià co 'sti digiuni, 'ste morti radiofoniche, scioperi de la famme...nui la famme 'a facimme senza 'o sciopero. La nostr è 'na famme... radicale!».