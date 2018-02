HO PERSO IL PHIL (COLLINS) – L’EX BATTERISTA DEI GENESIS ARRESTATO A RIO: ERA SENZA PERMESSO DI LAVORO - IL CANTANTE, IN BRASILE PER UNA SERIE DI CONCERTI, HA TRASCORSO UN’ORA IN CELLA DI SICUREZZA ALL’AEROPORTO - VIDEO

Da www.corriere.it

phil collins

Incidente di percorso per Phil Collins. L’ex batterista dei Genesis è stato arrestato e trattenuto per alcune ore dalla polizia brasiliano all’areoporto di Rio de Janeiro perché privo di un regolare visto di lavoro. Il musicista 67enne, infatti, non è in Brasile per in vacanza ma per una serie di concerti. Dopo un’ora passata nella cella della polizia federale al Galeao International Airport, Collins è stato rilasciato. Giovedì potrà dunque tenere il suo primo concerto al celebre stadio Maracana; le altre tappe a San Paolo e Porto Alegre.

