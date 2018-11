HO SCRITTO SPANO SULLA SABBIA! - ''CHI'' PUBBLICA LE FOTO DI ELISA ISOARDI AL MARE CON IL SUO BODYGUARD, L'ARZILLO SESSANTENNE CANUTO ANDREA SPANO (E UNO SI CHIEDE: CHI ACCOMPAGNA CHI?) - DAGOSPIA AVEVA ANTICIPATO L'ESISTENZA DI QUESTE IMMAGINI, E LEI HA PRECISATO AL SETTIMANALE CHE ''È UN COLLABORATORE ASSUNTO PER DIFENDERMI DA UNO STALKER CHE ULTIMAMENTE MI HA CREATO UNO STATO D'ANSIA''. E CHE SOLO IERI HA DENUNCIATO... - IL PASSATO TORBIDO DI ANDREA SPANO

Da ''Chi'' in edicola domani

Nei giorni scorsi Elisa Iisoardi è stata fotografata sempre accanto a un uomo Andrea Spano che la segue come un ombra ovunque vada: le foto sono pubblicate in esclusiva sul settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 7 novembre. Non si tratta però del nuovo compagno bensì di un collaboratore che la Isoardi ha assunto dopo essere stata vittima di un grave episodio di stalkeraggio che va avanti da quasi dieci anni. La conduttrice è infatti perseguitata da un uomo che la bombarda con deliranti lettere d'amore e che in più di una occasione ha tentato di spacciarsi per il suo compagno e di venire in contatto con lei.

Gli episodi di stalkeraggio di questa persona (già condannata per lesioni) sono aumentati negli ultimi tempi, creando uno stato di ansia alla conduttrice. fin all'ultimo episodio accaduto pochi giorni fa, che ha visto l'uomo tentare di entrare negli studi della Rai dove Elisa stava conducendo “la prova del cuoco”. Questo ha spinto la Isoardi, oltre che a farsi proteggere anche a presentare una denuncia depositata in queste ore presso il commissariato di porta Pia a Roma.

MA L'ANDREA SPANO CHE ELISA ISOARDI ACCREDITA COME SUO BODYGUARD PER CASO È LO STESSO CHE È STATO CONDANNATO PER TRUFFA A TRE ANNI DI RECLUSIONE NEL 2009? OPPURE È SOLO UN OMONIMO?

http://m.dagospia.com/ma-l-andrea-spano-con-cui-si-accompagna-la-isoardi-e-quello-condannato-per-truffa-187172

