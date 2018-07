HOLLYWOOD BABILONIA – COS’HANNO IN COMUNE CARY GRANT, AVA GARDNER, WALLIS SIMPSON E ROCK HUDSON? SONO TUTTI ANDATI A LETTO CON SCOTTY BOWERS – IL GIGOLO' E ORGANIZZATORE DI ORGE NELLA LOS ANGELES DEGLI ANNI D’ORO RACCONTA I SEGRETI DELLE STAR DI HOLLYWOOD: “KATHARINE HEPBURN ERA LESBICA, LE HO PROCURATO PIÙ DI 150 DONNE. SPENCER TRACY GAY. A EDOARDO VIII PIACEVA AMMUCCHIARSI CON…” - VIDEO

DAGONEWS

scotty bowers

Cos’hanno in comune Cary Grant e Ava Gardner, Wallis Simpson, Edoardo VIII, Katharine Hepburn e Rock Hudson? Sono tutti andati a letto con Scotty Bowers. Bowers è una leggenda di Hollywood. Non in quanto attore, regista o produttore, ma perché del circo del cinema conosce tutti i segreti più torbidi e scabrosi. Segreti di cui lui è spesso protagonista. In occasione del suo novantesimo compleanno Scotty si è fatto portare una torta a forma di pene da 4 ragazzi a petto nudo.

il 90esimo compleanno di scotty bowers

È una delle scene su cui ruota “Scotty and the secrets of Hollywood”, il documentario che racconta la vita del “pansessuale” che ha fatto sesso con più di 150 donne e svariati uomini. Confessore, pappone, organizzatore della vita sessuale delle star, la carriera di Scotty inizia al termine della Seconda guerra mondiale, quando arriva a Los Angeles e inizia a lavorare come benzinaio in una stazione di servizio. Lì incontrò l’attore canadese Walter Pidgeon, che oltre al pieno chiese un servizietto in più per 20 dollari.

il 90esimo compleanno di scotty bowers 1

scotty bowers 5

Bowers aveva 23 anni e iniziò a frequentare il mondo dorato (ma zozzone) del cinema, diventando amico intimo di praticamente tutte le star dell’epoca. Compresi Wallis Simpson e Edoardo VIII. Dopo l’abdicazione dal trono inglese, la coppia reale divenne una presenza fissa nelle feste di LA, e non disdegnava esperienze sessuali certamente non troppo “nobiliari”.

scotty bowers 4

E così Scotty iniziò a sapere tutti i peccati più inconfessabili, le storie, i tradimenti e le inclinazioni sessuali, che racconterà molti anni più tardi nel libro “Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars”.

cary grant

“Spesso penso a quanto fossero belle le cose allora – racconta Scotty nel film – Quella stazione di servizio è stata così importante per così tante persone. Ho reso felici così tanti uomini e donne”. Un “pre-gay”, come lo definisce nel documentario l’attore inglese Stephen Fry? Un “pansessuale”? Poco importava alle star di Hollywood e poco importa a lui, che ora si può permettere di raccontare alcuni segreti tenuti nascosti per decenni.

katharine hepburn

Randolph Scott e Cary Grant? “Sono stato con loro sia individualmente che insieme, a volte con un altro ragazzo. Il capo dell’FBI J. Edgar Hoover, Laurence Olivier, Rock Hudson mi chiamavano o partecipavano volentieri a ‘situazioni’ già in essere nella tenuta di George Cukor (il factotum della scena gay californiana di allora)”.

randoplh scott

Katharine Hepburn e Spencer Tracy? “Erano entrambi omosessuali, ma facevano finta di stare insieme. Lei era una vera artista nel costruire la sua leggenda, ma era attenta a tutto. Aveva molte relazioni torbide, con altre donne, che riusciva a tenere nascoste. Katharine seppe quello che facevo e pensò: ‘se rimedia ragazzi maschi, può rimediare anche qualche donna…’. E così feci – racconta Scotty nel film – le avrò rimediato almeno 150 ragazze in 39 anni…”

scotty bowers 6

Wallis Simpson e Edoardo VIII? “A lui piaceva vedere ragazzi e ragazze insieme e poi introdursi, lei era audace, ma riusciva a rimanere chic anche in certe situazioni”. Tutti sapevano, tutti partecipavano, eppure la storia di Scotty rimase sottotraccia, tenuta nascosta dagli studios e da una società che voleva sembrare ordinaria e perbene, quando in realtà era spinta dalle passioni più indicibili. Il magazine Confidential, ad esempio, fu molto duro con Scotty, che non confermò mai le notizie che lo riguardavano (compresa un’orgia con Frank Sinatra, Ava Gardner e Lana Turner”.

wallis simpson e edoardo viii

Tutto è cambiato con l’avvento dell’Aids: l’Hiv portò alla fine della libertà sessuale di cui Scotty era stato uno dei principali esponenti. “I giorni selvaggi erano finiti. Le orge erano diventate una cosa del passato. Ma la vita andò comunque avanti”. Una vita, quella personale di Scotty, piuttosto trafica. Sua figlia Donna è morta a 23 anni dopo un aborto. Suo fratello Donald era stato ucciso nel 1945 a Iwo Jima. “Le cose brutte che sono capitate a mio fratello e mia figlia? Io ho creato felicità e situazioni di gioia prorio per compensare le sfortune”.

scotty bowers 3

Negli ultimi 35 anni Scotty Bowers si accompagna a Lois, una cantante conosciuta in un bar nel 1981 che ha sposato 3 anni dopo. Lois non ha mai voluto sapere niente del passato del marito. Un passato fatto di sesso e di segreti che, come sostiene Stephen Fry, dimostra che “le icone di Hollywood – che mitizziamo – in realtà sono persone vere, in carne e ossa”. Più carne, che ossa, a giudicare dalla storia di Bowers.

wallis simpson scotty bowers 1 il 90esimo compleanno di scotty bowers 2 scotty bowers 2 scotty bowers rock hudson gore vidal SCOTTY BOWERS walter pidgeon