HOUSE OF SCAZZ! – LA SERIE TV 'HOUSE OF CARDS' TORNA PER L’ULTIMA STAGIONE DAL 2 NOVEMBRE SU SKY ATLANTIC SENZA KEVIN SPACEY, FATTO FUORI DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DALLO SCANDALO SESSUALE – SI CHIUDE IL SIPARIO CON IL TRIONFO DELLA FIRST LADY CLAIRE UNDERWOOD E L'ADDIO DI FRANK... (VIDEO)

Marina Pierri per "www.corriere.it"

House of Cards, con la sua sesta e ultima stagione, tornerà dal 2 novembre in onda su Sky Atlantic ma soprattutto diventerà - per la prima volta - immediatamente disponibile su Sky Box Sets, dove sarà possibile godere subito i suoi otto nuovi episodi.

A un anno dal ciclone Harvey Weinstein che (inaugurando l'età del #quellavoltache in Italia e del #metoo negli Usa) ha spazzato via anche Kevin Spacey, lo show originale Netflix pioniere della nuova tv chiude il sipario con la morte di Frank e il trionfo della first lady Claire Underwood, finalmente Presidente.

Da single-watching a binge-watching

Resta una situazione paradossale quella di House of Cards: il primo originale della storia di Netflix torna per l'ultima volta, con la sua ultima stagione, ma come sempre arriva su Sky che la trasmise prima che la piattaforma conquistasse l'Italia. Era il 2013 quando arrivò la notizia che il servizio di streaming - fino a quel momento dedicato al noleggio - avrebbe prodotto una serie tv, e la prima stagione di quella serie tv sarebbe stata disponibile immediatamente in tutti i suoi tredici episodi.

Nata dallo studio attento dei desideri degli abbonati che poi, per Netflix, sarebbe diventato pilastro della cultura aziendale House of Cards era ed è l'adattamento di una miniserie Bbc del 1990 ma oggi si può dire che abbia avuto un ruolo fondamentale nella nascita della «nuova» serialità, nell'avvento di quest'epoca della televisione così come la conosciamo.

Avendo inaugurato l'era del binge-watching, ma essendo sempre andata solo in onda da noi in prima visione su Sky Atlantic, sembra dunque sensato che almeno in occasione del suo canto del cigno sarà possibile goderla in modalità «maratona», cioè una puntata dopo l'altra. Qualora lo si desideri.

L'addio di Kevin Spacey

Sviluppata da Beau Willimon che ne è stato showrunner per quattro anni prima di migrare verso altri lidi (oggi tiene le fila della nuova serie Hulu The First), la saga dedicata alle malefatte del politico Frank Underwood interpretato da Kevin Spacey ha, probabilmente, perso un pochino di smalto a dispetto della fedeltà di uno zoccolo duro di appassionati.

Lo scorso ottobre 2017, infine, la destituzione di Kevin Spacey ha costretto il team creativo della serie e Netflix stessa a un cambiamento radicale. All'indomani degli scandali sessuali che hanno coinvolto l'attore, infatti (oggi si mormora di una «clausola Weinstein» a casa Netflix) la compagnia di Los Gatos, dopo uno stop temporaneo, ha colto la palla al balzo per annunciare la fine dello show alla sua sesta stagione e ribaltare il tavolo.

La morte di Frank, come si è visto nei teaser e trailer della serie, è stata scritta e Robin Wright, nei panni della ex first lady Claire Underwood, siederà nello Studio Ovale nei nuovi episodi già apprezzati dalla critica.

