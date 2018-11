2 nov 2018 19:12

IMPAZZI-RAI PER LE NOMINE - OLTRE A QUELLA DELL'AUTORE DELLA ISOARDI, È BLOCCATA ANCHE LA SCELTA DI FRECCERO A RAI1, E GLI AVVOCATI LAVORANO ALACREMENTE PER TROVARE UNA VIA D'USCITA - IL PROBLEMA È CHE IL MITICO EX DIRETTORE È UN PENSIONATO RAI, DUNQUE NON RI-ASSUMIBILE (SE NON COME CONSULENTE). LUI DICE DI NON VOLERE LO STIPENDIO, MA LO FECE ANCHE QUANDO FU NOMINATO IN CDA. E POI FECE CAUSA PER FARSI PAGARE. LA CORTE DEI CONTI INCOMBE