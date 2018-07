“IL DECRETO DIGNITA’ DEVE ESSERE MODIFICATO” - LUCA ZAIA DA’ VOCE AL MALUMORE LEGHISTA E DEI PICCOLI IMPRENDITORI DEL NORDEST AL PROGETTO DI LUIGINO DI MAIO: “SE VIENE APPROVATO COSÌ COME È, RISCHIA DI AVERE UN IMPATTO PESANTE - MOLTI INDUSTRIALI MI DICONO CHE SE SI CHIARISSE UNA VOLTA PER TUTTE COS'È LA GIUSTA CAUSA PER IL LICENZIAMENTO, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PROBABILMENTE NON SERVIREBBERO PIÙ”