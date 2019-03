INCONVENIENTI DA SESSO - DALLA EIACULAZIONE PRECOCE AL 'QUEEFING' (L'ARIA DELLA VAGINA), DAL MESTRUO SULLE LENZUOLA AL SEME CHE FINISCE NEGLI OCCHI: ECCO I CONSIGLI PER USCIRE DALLE SITUAZIONI PIU' IMBARAZZANTI A LETTO, RICORDANDO CHE NIENTE E' ABBASTANZA DISGUSTOSO DA FARCI RINUNCIARE AD UN ORGASMO - E SE VENITE BECCATI A FARE SESSO IN PUBBLICO, A UNA CENA O A UNA CERIMONIA, O A FARE AUTOEROTISMO NELLA STANZA, RICORDATE CHE...

Amie Rose Spiegel per Salon

imbarazzo

Le giovani donne che fanno sesso si imbarcano in una commedia degli errori, una serie di disavventure, o almeno questo raccontano, in una autocritica o in un vittimismo che in genere non riguarda la controparte maschile.

Il sesso non è bello o brutto. Non posso fingere che tutte le mie scopate siano state indimenticabili ma fare errori è una delle cose migliori nella vita, perché così sai come evitarli in futuro. L’importante è non lasciare che siano loro a predominare e a distogliere l’attenzione dai superbi aspetti della vita sessuale.

Quando parlo di errori o inconvenienti, mi riferisco a effluvi corporei, rumori, imbarazzi. Invece di sentirvi umiliati, comunicate un senso di calma e consapevolezza. Se qualcuno vi mortifica per fenomeni naturali e inattesi che si manifestano mentre state insieme, calciatelo via senza rimorso: nessun effetto collaterale del sesso è abbastanza repellente da farvi rinunciare al piacere.

sesso pubblico 4

Non vi sentite imbarazzate per il ‘queefing’, l’aria intrappolata che la vagina espelle. E’ normale, incontrollabile e inevitabile quando si fa sesso. I suoni non saranno armoniosi ma possono essere un elemento ‘hot’, se sapete coglierne il significato.

Se venite beccati a fare sesso in pubblico, a una cena o a una cerimonia, o a fare autoerotismo nella stanza, ricordate che è rarissimo che non accada. Come evitare di diventare rossi come peperoni? Non spogliatevi mai del tutto e muovetevi con cautela.

Probabilmente sarà il sesso più memorabile che farete. Tenete in considerazione il vostro potenziale pubblico: è diverso se si tratta di vostro padre, di sconosciuti, di agenti della polizia. Comunque negate, inventate, mentite: chi sta a disagio, vorrà credervi a tutti i costi.

lubrificante

Eiaculazione precoce? Non preoccupatevi perché chi ne soffre, cercherà di essere incredibilmente bravo con altre parti della anatomia. Una volta feci sesso con una persona i cui genitali proprio non entravano nei miei, era come far entrare una vite piegata in una ciambella.

Eravamo infatuati da due anni e ci siamo lasciati in cinque giorni. Le grandi cotte possono sparire se non c’è alchimia corporea. Abbiamo provato tutte le posizioni e nessuno dei due ha mai goduto. Ebbi forti dolori alla vagina, perché avevo usato il condom ma solo saliva come lubrificante. Il consiglio è: se porti con te un profilattico, accompagnalo con un po’ di ‘lube’.

le donne hanno gusti hardcore quando guardano film porno EIACULAZIONE PRECOCE

Hai fatto sesso con le mestruazioni e un disastro con il sangue? Puoi pulire le lenzuola con il bicarbonato. Tieni sempre un asciugamano sotto la vagina, se non vuoi far diventare il letto un’opera di Jackson Pollock. Una volta un mio partner dimenticò di lavarsi le mani dopo aver condito con il peperoncino, e quando facemmo sesso la mia vagina andò a fuoco. Ecco, il consiglio è di lavare sempre le mani dopo i pasti, perché non è questo che si intende con ‘sesso piccante’.

il sesso durante il mestruo non piu tabu

il lunedi giorno preferito per la masturbazione

Sapete che quando guardate il mondo attraverso il filtro del seme, gli occhi si infiammano e si arrossano? Se vi masturbate avendo un pene ricurvo o se avete scelto un trattamento facciale naturale al 100%, considerate che lo sperma negli occhi fa malissimo e non fate finta che non sia successo niente solo perché tutto quello che esce dal corpo di chi ti piace è bene accetto. Sciacquatevi gli occhi subito e usate un collirio.

il lubrificante aiuta lo orgasmo