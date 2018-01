DAGONEWS

"Ho una foto in cui sono figa. Come posso pubblicarla senza sembrare troppo stronza? Ma certo: basta fare gli auguri per l'Epifania e scherzare sul proprio essere befane!'' Più o meno è quello che è successo ieri, quando decine di star e para-star di Instagram hanno associato scatti patinatissimi agli auguri per la Befana (una sciagurata novità degli ultimi anni, nata grazie agli sms gratis ed esplosa con Whatsapp, un po' come i messaggini di Ferragosto).

Regina di questo fenomeno è Diletta Leotta, che dalla sua vacanza tra Dubai e Oman ha pubblicato una foto in cui mangia la pizza (un classico leottiano), e la didascalia ''Pranzetto della Befana''. Un'immagine che grida ''sono una ragazza come le altre'', e già che ci sono sguaino la coscia tattica, promuovo il copricostume che indosso e taggo il resort che gentilmente mi ospita.

Come lei ci sono Aida Yespica che smarketta costumi da Miami, Barbara D'Urso con un non meglio identificato ''Look dell'Epifania'' e Valentina Allegri che finge di essere ingrassata durante le vacanze per pubblicare un sexy-selfie dalla palestra. C'è il reuccio di Instagram Fedez, che si firma ''Io e la mia Befana'' cioè Chiara Ferragni.

La ballerina Lorella Boccia (''Amici'') con la scusa della Befana cavalca una scopa per mostrare le gambe tornite, fresca di fidanzamento con Presta Jr. (con Insta-annuncio dalla spiaggia di Malindi). Cristina Buccino durante le feste ha digiunato e dal suo ombelico scoperto lancia un "Happy Epiphany" all'indirizzo di un pubblico anglosassone che tale frase non ha mai pronunciato né sentito pronunciare.

L'unica che non ha bisogno di scuse per mostrarsi figa, perché lo fa ogni giorno, è Naike Rivelli, che cavalca una scopa in tanga e pubblica cazzoni Perugina perfetti per la calza.

Attenzione: gli uomini non sono immuni da questa tendenza narcisa. Ci casca Genny di ''Gomorra'', al secolo Salvatore Esposito, che si spara le pose per le fan in calore: ''Donne, buona Epifania da noi BEFANI". Occhio Gennari', se trattieni la pancia per altri cinque minuti nella prossima stagione ci siamo giocati pure te.

Tra i maschietti che si piacciono tantissimo non può mancare Paolo Conticini: tra un primo piano degli addominali e un romantico scatto tra le coperte augura ''Buona Befana dai Befani in bianco'' ovvero lui, Luca Ward e Muniz (Sergio, non Rosario...), che girano i teatri col musical ''Mamma Mia!''

