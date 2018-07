1 – MICHELLE HUNZIKER, SPLENDIDA IN BIKINI SU INSTAGRAM E IL DOLCE RICORDO DI EROS

Estratto da dilei.it

michelle hunziker

Una stagione televisiva decisamente impegnata per Michelle Hunziker, protagonista sul palco del Festival di Sanremo e padrona di casa nello studio di Vuoi Scommettere.

Quest’ultimo le ha consentito d’avere al suo fianco, seppur in qualità di inviata, sua figlia Aurora, nata dalla storia con Eros Ramazzotti.

Ben 20 anni le separano, eppure non si direbbe. L’esilarante presentatrice sfoggia infatti un fisico invidiabile, come dimostra il suo profilo Instagram.

Ha ottenuto più di 100mila mi piace uno scatto di lei in bikini su Instagram, in totale relax in barca. La Hunziker sorride, guardando le onde, non in camera.

michelle hunziker in bikini

In mostra l’ormai noto tatuaggio sul braccio destro ma soprattutto un decolleté da fare invidia a una ventenne. Splendida ed elegante, mai volgare, è ora felice al fianco di Tomaso Trussardi, suo marito dal 2014.

Non è mai svanito però dalla sua vita la figura di Eros Ramazzotti. Come potrebbe, del resto. I due condividono l’amore per Aurora ma soprattutto i ricordi di una storia d’amore che, al tempo, fece sognare l’Italia.

Intervistata da Maurizio Costanzo, Michelle Hunziker ha voluto condividere un prezioso ricordo, risalente ai primi tempi della relazione: “Era così innamorato che, non avendo il mio indirizzo, ha girato tutta Trebbo di Reno per trovarmi.

Infine gli hanno detto il mio indirizzo ma al citofono rispose mia madre. Quando aprì la porta, rimase immobile per cinque minuti. Loro due si sono conosciuti così”.

2 – ATTENTA ALL’APE…MALDINI TI ASPETTA

Da “FuoriGioco – Gazzetta dello Sport”

diletta leotta scappa dalle api

Una contadina come lei (molto) probabilmente non si è mai vista. “Tutto sotto controllo, api a parte”, scrive un pizzico impaurita postando questa foto su Instagram.

La bellissima Diletta Leotta, 26 anni, è alle prese con la conduzione de “Il contadino cerca moglie”, il dating show che andrà in onda in autunno su Foxlife. Ma dopo la campagna, c’è il calcio ad attenderla.

Sarà infatti la sexy catanese, regina dei social, il nuovo volto della piattaforma DAN, che oltre a 114 incontri della Serie A, ha acquisito i diritti di tutta la serie B.

Assieme a lei, ecco Paolo Maldini, coinvolto dall’azienda britannicca come brand ambassador. L’ex capitano del Milan sarà anche opinionista dei big match. Una versa super coppia!

3 – FABRIZIO CORONA NUDO A LETTO CON SILVIA PROVVEDI, LA FOTO SCATENA INSTAGRAM

Da www.leggo.it

fabrizio corona nudo a letto con silvia provvedi

«Vivi e goditi la libertà». Con questa didascalia, Fabrizio Corona ha scelto di corredare uno scatto in cui lui e la sua Silvia Provvedi compaiono sdraiati su un letto e seminudi.

La cantante del duo Le Donatella, sdraiata sul suo Fabrizio, è anche lei decisamente poco vestita. Lo scatto, pubblicato su Instagram, fa parte di un servizio per Adalet, il brand di moda ideato e gestito dallo stesso Corona.

4 – BELEN RODRIGUEZ, SMAGLIATURE E PELLE A BUCCIA D'ARANCIA NELLA GAMBA: IL POST FA DISCUTERE I FAN

Da www.leggo.it

belen rodriguez smagliature

Certo, è un dettaglio e la sua bellezza resta intatta. Ma la cosa non è passata inosservata a più di qualche fan. In uno degli ultimi post su Instagram Belen Rodriguez è distesa in costume, abbracciata a un maxi pallone da calcio.

Un post pubblicitario con scritto "GOL". Il solito boom di like, con annessi migliaia di commenti entusiasti, nei giorni in cui l'argentina è stata avvistata nuovamente con il suo storico fidanzato Marco Borriello. Ma sulla gamba sinistra compare una "strana" pelle a buccia d'arancia. Come? Anche Belen ha le smagliature? Proprio così sembra...

5 – NINA MORIC PIANGE, MISTERO SU INSTAGRAM: «VITA MIA, NON VEDO L'ORA CHE SIA DOMANI. SEI IL MIO TUTTO».

Da www.leggo.it

nina moric

Nina Moric piange su Instagram, ma le motivazioni questa volta non sembrano essere dettate da tristi notizie. La modella croata ha pubblicato una storia in cui si mostra con gli occhi pieni di lacrime, mentre piange e con delle scritte che dicono: «Sei il mio tutto, sei il mio io»

Mentre parla Nina dice di essere molto felice e impaziente che arrivi domani, come se dovesse arrivarle una sorpresa. Non svela nulla e non dice nomi, ripete solo di amare tanto la persona a cui si rivolge, appellandola come "il suo tutto".

sergio ramos impalma pilar rubio

Il motivo di tanta gioia potrebbe essere una visita di Carlos, il figlio avuto con Fabrizio Corona che non vede da molti mesi a causa di una lunga e complicata diatriba legale.

Il ragazzo, oggi adolescente, le fu tolto dalla custodia, cosa che fece cadere Nina in un profondo sconforto. Carlos vive con la nonna paterna, la madre di Fabrizio, che non ha mai avuto un buon rapporto con Nina.

Potrebbe essere arrivato per la Moric il momento di vedere Carlos, forse grazie proprio all'intervento dell'ex re dei paparazzi che, dopo essere uscito dal carcere, aveva garantito alla ex che avrebbe fatto di tutto perché potesse riabbracciare il loto figlio. Promessa mantenuta? Forse Nina ce lo dirà nella prossima storia.

7 – SERGIO RAMOS SPOSA PILAR RUBIO: "HA DETTO SÌ", L'ANNUNCIO SOCIAL DELLA COPPIA

Da https://sport.sky.it/

sergio ramos impalma pilar rubio 1

Nonostante l’eliminazione ai calci di rigore ai Mondiali di Russia, per mano della nazionale ospitante, questa rimarrà un’estate da ricordare per Sergio Ramos.

Il difensore della Spagna e del Real Madrid, infatti, ha chiesto di sposarlo alla compagna Pilar Rubio, presentatrice e attrice spagnola. La risposta è stata positiva e la coppia, che al momento è in vacanza (come si nota dal video in alto), ha voluto rendere comunicare il lieto annuncio attraverso un post su Instagram.

“Ha detto sì. Ti amerò, per sempre” si legge come didascalia nella foto pubblicata dal giocatore. I due hanno una relazione da sei anni, da cui sono nati già tre figli (Sergio jr., Marcos e Alejandro). Curioso che ci siano ben otto anni di differenza: mentre Sergio Ramos ne ha compiuti 32 lo scorso marzo, la bella Pilar ha toccato i 40 nello stesso mese.

8 – GIULIA DE LELLIS AL VELENO SU INSTAGRAM: «MI DISPIACE PER LE MIE COLLEGHINE CHE NON CI ARRIVANO»

Ida di Grazia per www.leggo.it

GIULIA DE LELLIS CONTRO LE COLLEGHINE CHE NON CI ARRIVANO

Per Giulia De Lellis è davvero un periodo intenso, sempre molto attiva sui social e sul suo nuovo canale Instagram Tv, la De Lellis sembra aver fatto pace con il suo ex Andrea Damante. Un ritorno di fiamma che non è andato giù a molti suoi follower con cui Giulia ha avuto diversi scontri via social.

Ma questa volta i follower non hanno nessuna colpa. In una delle sue Instagram Stories, l'ex Uomini e Donne lancia una frecciatina alle sue "colleghine" : “Io adoro quando tutti sono felici della propria vita, sentimentale e professionale!" - scrive Giulia - “Io se le mie colleghine vanno alla grande sono serena per loro.

giulia de lellis

Mi dispiaccio per chi non c’arriva… per chi non ci riesce o non può. Mi fa male per voi sapervi piene di invidia o cattiverie. Con una parola marcia e mai una serena nei riguardi di chi non vi ha mai fatto nulla o tolto qualcosa.

Vi auguro tanti giorni pieni di meraviglia ma senza invidia perché è magnifico non provare quel sentimento. Con il cuore. Giulia” . Nessun nome quindi, ma a chi si rivolgerà?