1 – EMANUELA FOLLIERO E LO "SPOGLIARELLO" HOT SU INSTAGRAM, I FAN: «VIZIACI ANCORA»

Emiliana Costa per www.leggo.it

emanuela folliero spogliarello

Emanuela Folliero torna a sedurre i fan. L'ex "signorina buonasera" di Rete4 - che dal prossimo anno sarebbe alla conduzione di una rubrica quotidiana - ha postato su Instagram un video super hot ed è subito boom di like.

Emanuela Folliero, l'ultimo annuncio su Rete 4: «Ciao a tutti, vi auguro una vita piena di gioia»

Nel filmato in slo motion, l'ex annunciatrice appare di spalle coperta da una camicia turchese. Poi all'improvviso si gira e mostra un décolleté da urlo

I commenti dei fan non si fanno attendere. «Vacci piano che mi prende un infarto». E anche: «Viziaci ancora ti prego». Il video ha superato le 21mila visualizzazioni.

2 – MARA VENIER TERRORIZZATA IN MARE E SU INSTAGRAM LANCIA LA SFIDA A BARBARA D’URSO

mara venier terrorizzata 2

Mara Venier terrorizzata dal mare grosso mentre sta raggiungendo in barca Ischia. Sul suo profilo Instagram il video che la immortala nel panico si trasforma in una clip divertentissima.

La presentatrice siede tra due aitanti marinai che la tengono per mano e cercano di smorzare la tensione cantando O surdato ‘nnamurato. Mara, che è in splendida forma, si unisce al coro, ma alla prima onda la paura l’assale e grida: “Aiuto”. Su Instagram commenta: “L’idea era un giorno a Ischia per rilassarmi..” Ovviamente è tutto il contrario.

mara venier terrorizzata 1

I follower di Mara sono divertiti e le scrivono: “Hai lasciato il segno delle tue unghie anche a loro zia?”. E ancora: “Maraaa ma come fai a non soffrire il mal di mare…”. Qualcuno invece ne sottolinea la bellezza, così in balia dei flutti: “Che bella che sei tutta spettinata, come le fresche frasche”.

emanuela folliero spogliarello 1

La Venier è giunta a destinazione sana e salva. Si è goduta una meravigliosa serata sull’isola ed è già tornata al lavoro.

Il prossimo autunno sarà alla conduzione di Domenica In, trasmissione che ha guidato in passato per 9 anni, e la sfida con Barbara D’Urso è partita a suon di promo. Mara balla di spalle sulle note di Eh Già di Vasco, mentre Barbarella, che ha rinunciato alle ferie per i troppi impegni, si veste da hostess e presenta la nuova stagione di Domenica Live.

silvia provvedi scapezzolata

Tra le due primedonne è guerra per conquistarsi i telespettatori, anche se c’è solo una sana competizione, ci tengono a sottolineare. La D’Urso su Mediaset non vuole rinunciare al titolo di regina della domenica, mentre la Venier punta tutto sul suo ritorno in Rai dopo anni alla concorrenza. Chi la spunterà?

3 – SILVIA PROVVEDI, LA FOTO CHE CREA IL CAOS È LA PIÙ HOT DI SEMPRE: LA FIDANZATA DI CORONA REPLICA ALLE CRITICHE

Da www.sportfair.it

Silvia Provvedi con solo le mutandine addosso su un letto. Non è un sogno sexy di Fabrizio Corona, ma un servizio fotografico sexy di cui la ragazza dell’ex Re dei Paparazzi si è resa protagonista. Tanti i commenti hot sotto la foto audace che fa vedere il prosperoso seno della ragazza. Tante anche le critiche all’insegna del ‘perbenismo’ a Silvia, che si è difesa con un video postato tra le sue storie Instagram.

4 –WANDA NARA SUPERHOT SU INSTAGRAM: IL BODY BIANCO FA IMPAZZIRE I FOLLOWERS

Da www.leggo.it

LE CHIAPPE DI WANDA NARA

Mentre il suo Mauro Icardi corre e suda per la preparazione estiva con la maglia dell'Inter, Wanda Nara si dedica ai suoi post per i 3,6 milioni di followers che la seguono su Instagram.

La ex showgirl argentina, procuratrice del centravanti nerazzurro, ha postato qualche ora fa uno scatto bollente, con un body bianco che lascia davvero poco all'immaginazione.

Il post sponsorizza prodotti e trattamenti di bellezza: pochi giorni fa Wanda fu immortalata in spiaggia con Maurito, e gli scatti non la mostravano esattamente in formissima. Ma per essere la madre di ben cinque figli, la sexy Nara si mantiene decisamente bene.

5 – GLI STRANI ENIGMI DI MARCO MENGONI SU INSTAGRAM: NUOVA MUSICA IN ARRIVO?

Da www.105.net

gli enigmi di marco mengoni

Che cosa vuole dirci Marco Mengoni? È da qualche mese che l'artista di Ronciglione comunica sui social (e in particolare su Instagram) in un modo che potremmo definire criptico.

la profezia di mario sconcerti

È solo un caso o gli ultimi post di Marco fanno parte di una strategia di comunicazione più ampia, magari per il lancio di un nuovo album? Nell'ultima foto, Mengoni è davanti all'entrata di una carrozzeria, e scrive: "Lascia che il tempo abbia la sua parte".

mara venier terrorizzata

Tutti i cinque cripto-post di Mengoni degli ultimi mesi sono su questo tono: foto enigmatica e messaggio che sembra quasi un indovinello. A

d esempio, Marco in riva al lago e le parole: "Un altro salto in avanti". Se avete la soluzione, fatecelo sapere!

L'ultimo progetto discografico era stato Marco Mengoni Live (con Onde e Sai che). Di recente anche Come neve, il singolo con Giorgia. L'ultimo album di inediti risale addirittura al 2015: Le cose che non ho.

6 – MARIO SCONCERTI PROFETA CHE MANCO FASSINO: “DIFFICILMENTE IL MILAN RIUSCIRÀ A RIBALTARE LA SENTENZA DELLA UEFA”

Dagonews

Mario Sconcerti sembra Fassino. La profezia del giornalista sportivo a RMC sport: “Difficilmente il Milan riuscirà a ribaltare la sentenza della Uefa”. Detto fatto. Il Tas accoglie il ricorso dei rossoneri, che tornano in Europa.

7 – JUSTINE MATTERA VERSO LA SANTIFICAZIONE FA VEDERE L’AUREOLA

Dagonews

Justine Mattera ha più di 200mila follower su Instagram. Ogni giorno li delizia con pose sexy e vedo-non vedo (più vedo che non vedo, in realtà). La legge di Instagram vieta i capezzoli? Ma non l’aureola, evidentemente: l’ex moglie di Paolo Limiti punta alla santificazione!

8 – IL POST SU INSTAGRAM DI CR7 CON LA MAGLIA DELLA JUVENTUS È QUELLO CON PIÙ LIKE MAI POSTATO DA UN ATLETA

Da https://sport.sky.it/

l'aureola di justin mattera

Che fosse il re dei social era già appurato, ma Cristiano Ronaldo ha scritto un altro record. Il suo post su Instagram, il primo da nuovo giocatore della Juventus pubblicato nel giorno della presentazione, è adesso la foto con più like mai postata da un atleta.

I numeri sono in continua crescita e attualmente il numero di utenti che hanno cliccato 'mi piace' è oltre gli 11.600.000. "Forza Juve! #FinoAllaFine", ha scritto Ronaldo sotto la foto con la maglia della Juventus che riproduce la sua celebre esultanza "Io sono qui" e con, sullo sfondo, la grafica con la quale i bianconeri hanno annunciato il colpo del secolo, che ha fatto il giro del mondo.

cristiano ronaldo juve

Ma non solo: la foto sta scalando la classifica dei post più "piaciuti" di sempre ed è attualmente al quarto posto dietro influencer come Kylie Jenner o personaggi come Justin Bieber.

Juventus, effetto CR7 sui social

Dati e numeri che però non sorprendono. Da quando è stato ufficializzato Cristiano Ronaldo infatti, anche la Juventus ha beneficiato dell'effetto social che porta con sé la star portoghese.

cr7 record di like

Soltanto su Instagram, i bianconeri hanno guadagnato in meno di una settimana quasi 3 milioni di followers in più, passando da 10 a circa 12,8 milioni. Anche su Facebook e Twitter c'è stato un incremento significativo, al quale è coinciso un calo per il Real Madrid. L'ex squadra di Ronaldo, infatti, ha perso quasi un milione di followers su Twitter passando da 31,9 milioni a 30,5.

