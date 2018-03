INSTA-TRAGEDY: COME RINCORRERE VIRTUALMENTE IL SUCCESSO PUO’ ROVINARTI LA VITA – L'INCREDIBILE STORIA DI LISSETTE CALVEIRO CHE VOLEVA DIVENTARE UNA STAR SOCIAL: SPENDE TUTTO E FINISCE TRAVOLTA DAI DEBITI – “VIVEVO IN UNA BUGIA”

Annalisa Grandi per www.corriere.it

Ha investito tutti i suoi soldi per diventare una star su Instagram. È finita travolta dai debiti. Storia di come rincorrere il successo può rovinare la vita. Lissette Calveiro ha 26 anni, nel 2013 da Miami si trasferisce da Miami a New York. E lì si trova catapultata in un mondo stile «Sex and the City».

Lissette ha così iniziato a postare su Instagram le foto dei suoi brunch con gli amici, dei vestiti nuovi e costosissimi comprati. «Volevo raccontare la storia di una giovane a New York». Peccato che, per accontentare i suoi 12mila follower, e per cercare di incrementarne il numero, abbia deciso di lasciare il suo tirocinio, trovarsi un lavoro part-time e spendere tutto tra viaggi e vestiti da immortalare per raccontare la sua «vita da copertina».

La situazione deve esserle però un po' sfuggita di mano perché dopo quattordici mesi Lissette si è ritrovata travolta dai debiti: «Vivevo in una bugia» racconta oggi. Ogni mese doveva fare un cambio completo di abbigliamento, per evitare di apparire vestita due volte allo stesso modo. E ancora, ogni mese comprava un oggetto di lusso, una borsa o un accessorio, da mostrare ai follower. E poi i viaggi, naturalmente, da Las Vegas alle Bahamas: uno al mese per un anno. Peccato che i debiti crescessero sempre di più. Diecimila dollari in poco tempo.

E allora Lissette ha dovuto dire addio al suo sogno di diventare una star su Instagram, ha trovato una casa condivisa, ha smesso di postare foto e iniziato a mettere via i soldi. Questa volta solo per ripagarsi i debiti.

