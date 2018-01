INSTAPOPPIN'!/1 - ARISA È DIVENTATA BONA E LE SUE FAN SBARELLANO: ''SEI CAMBIATA, UN'ALTRA CHE HA PERSO LA BATTAGLIA CON IL SUO MODO DI VEDERE'' - ''MI PIACEVI PIÙ COME ERI PRIMA'' - ''DA QUANDO SEI SUPERFICHISSIMA NON SEI PIÙ TU'' - LEI RISPONDE A TONO: ''NON HO PERSO NESSUNA BATTAGLIA. LE COSE DEVONO CAMBIARE SE NON TI SENTI A TUO AGIO CON LA TUA FEMMINILITÀ. IO SONO UNA RAGAZZA CHE...''

Dai commenti al profilo Instagram di Arisa

denissetaddeoMa da quando è cambiata così tanto ??!! E un altra ragazza che a perso la battaglia con il suo modo di vedere il suo corpo per colpa di mantenere il punto di vista delle persone ??mi piaceva di più come era prima ?

arisamusic@denissetaddeo ciao Denise, ti conforto, non ho perso nessuna battaglia e tu sei libera di non seguirmi più se non ti piace come sono adesso. Però mi sento di dirti che le cose devono cambiare se non ti senti a tuo agio con la tua femminilità. Io volevo i capelli lunghi da quando ero piccina, adesso ho trovato il coraggio.. non giudicarmi male. Io sono una ragazza come tutte le altre che vuole l’amore, sentirsi bella, piacere e piacersi. Poi canto.. e la mia voce è sempre uguale, innamorata di voi che l’ascoltate.Un abbraccio, buon anno♥

vassicavDa quando sei diventata superfichissima non sei più tu.ma soprattutto non fai più stories.sono molto avvilita

arisamusic@vassicav non ti avvilire Vassilia, quando ci sarà qualcosa di divertente da condividere le stories torneranno. Adesso sono chiusa in casa a scrivere, non c’è un c.... da ridere?Tempo al tempo. ?

