PARENTE DI NESSUNO - ''FRANCESCHINI VUOLE OBBLIGARE NETFLIX A TRASMETTERE PIÙ SERIE ITALIANE. MA NOI PAGHIAMO NETFLIX PROPRIO PER NON VEDERE LE SERIE ITALIANE. CHE SONO BRUTTE COME I ROMANZI DI FRANCESCHINI: INTIMISTICHE, POVERISTICHE, CONSOLATORIE, PREDICATORIE, REGIONALISTICHE. VENGONO FATTE APPOSTA PER FAR LAVORARE GLI ATTORI ITALIANI CHE NON VUOLE PIÙ IL CINEMA. MA IO UN'IDEA CE L'HO...''