A MANUELA ARCURI SCAPPA LA FRIZIONE CON PHOTOSHOP MANUELA ARCURI AL MARE ARCURI manuela arcuri con giovanni di francesco arcuri 422577 videothumbnail manuela arcuri
manuela e sergio arcuri manuela arcuri screenshot del fratello sergio
INSTAPOPPIN'! - AVVERTITE MADAME TUSSAUD: LA ARCURI È PRONTA PER IL MUSEO DELLE CERE! LA BELLA MANUELA PUBBLICA I SUOI AUGURI PER LA BEFANA SU INSTAGRAM MA LE SCAPPA LA FRIZIONE SU PHOTOSHOP. IL FOTOGRAFO DEVE ESSERSI ISPIRATO A UN CATALOGO DI SEX DOLLS - I CLASSICI DEL RITOCCO RETTILIANO CI SONO TUTTI: 3 METRI DI COLLO, OVALE DEL VISO MICROSCOPICO, OCCHI DA TIROIDE IMPAZZITA-
A MANUELA ARCURI SCAPPA LA FRIZIONE CON PHOTOSHOP MANUELA ARCURI AL MARE ARCURI manuela arcuri con giovanni di francesco arcuri 422577 videothumbnail manuela arcuri
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PARENTE DI NESSUNO - ''FRANCESCHINI VUOLE OBBLIGARE NETFLIX A TRASMETTERE PIÙ SERIE ITALIANE. MA NOI PAGHIAMO NETFLIX PROPRIO PER NON VEDERE LE SERIE ITALIANE. CHE SONO BRUTTE COME I ROMANZI DI FRANCESCHINI: INTIMISTICHE, POVERISTICHE, CONSOLATORIE, PREDICATORIE, REGIONALISTICHE. VENGONO FATTE APPOSTA PER FAR LAVORARE GLI ATTORI ITALIANI CHE NON VUOLE PIÙ IL CINEMA. MA IO UN'IDEA CE L'HO...''
BISI E RISI - GASPARRI SFIDERÀ NEL LAZIO ZINGARETTI. CI TENIAMO GENTILONI PER TUTTA L’ESTATE. LA PARTITA VERA DOPO LE ELEZIONI DEL 4 MARZO SI FARÀ SOLO IL 23 CON LE MAGGIORANZE PER ELEGGERE I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO - SE VA A VOTARE PIÙ DEL 70% LE CARTE LE DARANNO RENZI E BERLUSCONI. I GRILLINI VINCONO SOLO CON UN ASTENSIONISMO ALTO - LE TRAPPOLE DEL ROSATELLUM
PANCHINARI MILIONARI: DA PASSERA A GHIZZONI, I BANCHIERI CHE SCALPITANO PER TORNARE ALLA GUIDA DI QUALCOSA, QUALUNQUE COSA - VIOLA DOPO AVER GUIDATO IL RELITTO MPS È COMMISSARIO LIQUIDATORE DI POP.VICENZA, ESPERIENZA A TERMINE, POI C'È NICASTRO, L'EX UNICREDIT CHE HA GESTITO LE GOOD BANKS NATE DALLE CENERI DI ETRURIA & CO. - E POI PIERO MONTANI, CARLO SALVATORI, DIVO GRONCHI, CUCCHIANI: LA PENSIONE NON PIACE A NESSUNO, MANCO SE È DORATA
LA SCIENZA DIETRO LO STEREOTIPO: GLI UOMINI SI ECCITANO CON LE BIONDE E SPOSANO LE MORE - LO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI MINNEAPOLIS: LE BIONDE SEMBRANO PIÙ GIOVANI, SANE, ATTRAENTI E PROMISCUE, MENTRE LE MORE APPAIONO AFFIDABILI COME MADRI DEI PROPRI FIGLI. MA CONTA ANCHE LA LUNGHEZZA DEI CAPELLI - DECENNI DI LOTTE E ALLA FINE SI TORNA SEMPRE LÌ...
BERNARDESCHI GOL, LA JUVE RESTA A MENO UNO DAL NAPOLI -CAGLIARI FURIOSO - PROTESTE DEI SARDI PER UN TOCCO DI BRACCIO DI BERNARDESCHI, L'ARBITRO CALVARESE LASCIA GIOCARE E NON CONSULTA LA VAR - DYBALA E KHEDIRA KO - VIDEO
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE