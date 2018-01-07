INSTAPOPPIN'! - AVVERTITE MADAME TUSSAUD: LA ARCURI È PRONTA PER IL MUSEO DELLE CERE! LA BELLA MANUELA PUBBLICA I SUOI AUGURI PER LA BEFANA SU INSTAGRAM MA LE SCAPPA LA FRIZIONE SU PHOTOSHOP. IL FOTOGRAFO DEVE ESSERSI ISPIRATO A UN CATALOGO DI SEX DOLLS - I CLASSICI DEL RITOCCO RETTILIANO CI SONO TUTTI: 3 METRI DI COLLO, OVALE DEL VISO MICROSCOPICO, OCCHI DA TIROIDE IMPAZZITA

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Peccato che sia proprio il fratello di Manuelona, Sergio, a pubblicare in questi minuti una foto scattata durante la puntata di ieri dei ''Soliti Ignoti''. Dove nonostante il trucco televisivo, il viso non è proprio uguale...
 
 
 
 
 

A MANUELA ARCURI SCAPPA LA FRIZIONE CON PHOTOSHOP A MANUELA ARCURI SCAPPA LA FRIZIONE CON PHOTOSHOP MANUELA ARCURI AL MARE MANUELA ARCURI AL MARE ARCURI ARCURI manuela arcuri con giovanni di francesco manuela arcuri con giovanni di francesco arcuri 422577 videothumbnail arcuri 422577 videothumbnail manuela arcuri manuela arcuri

 

manuela e sergio arcuri manuela e sergio arcuri manuela arcuri screenshot del fratello sergio manuela arcuri screenshot del fratello sergio

 

 

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