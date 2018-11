IO TARZAN, TU JANE AL “GFVIP” - CRISI ISTERICA E CONATI DI VOMITO PER JANE ALEXANDER DURANTE LA NOTTE DOPO UNA VIOLENTA LITE CON WALTER NUDO: ECCO COSA HA FATTO SBROCCARE JANE...

Dramma nella notte nella casa del Grande Fratello Vip, dove Jane Alexander ha avuto una bruttissima crisi al termine di una accesa discussione con Walter Nudo. Gli inquilini parlavano di malattie e Nudo ha affermato che, a suo parere, è possibile prevedere piccoli disturbi e gravi malanni semplicemente "ascoltando" il proprio corpo, che ci parlerebbe costantemente. Una teoria che non è piaciuta alla Alexander, per un'ovvia ragione che ha svelato proprio nel corso della drammatica discussione: suo padre e sua sorella sono morti per dei tumori asintomatici. La Alexander, confrontandosi con Nudo, ha avuto una crisi isterica, ha iniziato a respirare male e ad accusare conati di vomito. Nella casa, insomma, attimi di panico.

"Mi viene da vomitare ragazze, sto male - ha affermato la Alexander -. Ricordiamoci che se non fai prevenzione e se non vai dai medici a farti vedere rischi di morire. Dire ascolta il tuo corpo è ok, ma dire il tuo corpo ti dice tutto è sbagliato, perché non è così. Altrimenti non esisterebbe la medicina. Quale parte di asintomatico Walter non capisce - ha azzannato -? Se uno ha il tumore al cervello il suo cervello non lo avvisa in tempo che c’è qualcosa che non va. Non ditemi che il corpo ci fa sapere tutto quello che abbiamo, perché non è così! Il corpo non dice tutto, magari ci parla in alcuni casi, ma non svela tutto. Questa del corpo che dice tutto è una grande ca**ata!

Mi dispiace se alzo i toni. Io ho vissuto questa cosa con due persone della mia famiglia - ha svelato Jane -, non è come dice lui! Non è così! Le cose non sempre si sanno. Il messaggio che Walter ha mandato è profondamente sbagliato. Stavo per vomitare in faccia a Walter. Scusatemi ho avuto una reazione forte, mi sono sentita male, io piango quando si toccano certe cose”, ha concluso una Alexander davvero sconvolta.

