CHIARA NASTI VUOTA IL SACCO SULLE CANNE ALL’ISOLA: «A QUESTO PUNTO, È MEGLIO DIRE LA VERITÀ»

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Voleva starne fuori ma alla fine ha ceduto anche lei. Sulla scia di una registrazione privata resa pubblica, Chiara Nasti parla apertamente del canna gate al settimanale Chi, in edicola domani. I contorni sono vaghi ma confermano quanto sostenuto da Eva Henger.

Queste le sue dichiarazioni sullo scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi 2018:

«Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno».

Era Francesco Monte il “capofila” come sostiene Eva Henger (qui i nomi degli altri naufraghi che avrebbero fumato)?

«E vabbè sì, si è detto . Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…».

Alla domanda se qualcuno si sia lamentato del fumo con Monte, la Nasti aggiunge:

«Non so chi gliel’abbia detto, anche perché si erano formati i gruppetti e io, essendo fidanzata, stavo con le donne, non è che stavo tutto il giorno con Francesco e Marco (Ferri). E comunque, visto che Francesco era uno dei personaggi più forti, alcuni evitavano di parlare per paura di essere nominati e essere odiati dal pubblico». «Ma Eva ne parlava continuamente, e anche sull’Isola lo faceva di continuo, tanto che a volte non la inquadravano perché diceva solo quello».

Il fatto che Eva ne parlasse continuamente indebolisce, dunque, la teoria secondo la quale la donna avrebbe vuotato il sacco come vendetta per la nomination e rende ancora più difficile credere agli altri naufraghi che si dicevano all’oscuro di tutto.

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Questa #Isola sta pian piano gettando fango su Alessia Marcuzzi, produzione, Bossari, Mara e Gialappa's. E tutto per difendere alcuni concorrenti.

Mario Manca‏ @MarioManca

Ma siete sicuri di arrivare fino al 17 aprile? #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

E quando fumavano le canne gli operatori non c’erano

E quando Franco ha detto (a Craig) schifo gli operatori non c’erano

Ma non lavoravano 18 ore al giorno???

Perché io non ci sto capendo più un cazzo! #isola

Mario Manca @MarioManca

«In quel momento non c'erano le telecamere e non abbiamo i filmati» ormai è diventata l'equazione «non lo abbiamo ripreso, quindi non è successo». Vi rendete conto del messaggio che mandate? #isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

"IN QUEL MOMENTO NON C'ERANO LE TELECAMERE" nuova scusa della vita. #isola

COSIPERDIRE‏ @cosiperdireOff

Succede qualcosa all’isola? Tranquilli, Magnolia NON avrà i video per dimostrarlo #isola

ilaria condizionata‏ @ilariabc

#Isola Ciao Alessia, come stai?

Non ci sono i video

Il programma come va?

Non ci sono i video

Non è che i filmati li montate ad arte?

Non ci sono i video

Ma Franco è raccomandato?

Non ci sono i video

Mario Manca @MarioManca

Potete parlare di paillettes e di poltrone smontabili quanto volete, ma sappiate che lei c'è e vi giudica. #Isola

Mai 'na gioia‏ @Una_Gioia_Mai

Alessia Marcuzzi non sa mai niente. Mi chiedo perché conduca questo programma BOH #isola

Naty∞?‏ @NatySpritzACM

Comunque la Marcuzzi oltre a non seguire il day time a volte non segue nemmeno la diretta che lei stessa conduce. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Stiamo chiedendo testimonianze a delle persone che non hanno mai visto marijuana nel reality, rendiamocene conto #Isola

Anidlareg‏ @anidlareg2

Daniele Bossari che interrompe tutti per chiede come fanno a truccarsi le ragazze #isola

veronica ?‏ @enjoythechaos_

Il perché della santificazione di Franco. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Bossari prende la parola per parlare di trucco. MA CHISSENEFREGAAAAAAA #Isola

BelladeMamma‏ @LaBellAdele

La Marcuzzi è veramente penosa, ma Bossari batte tutti i record di inutilità. Imbarazzante #Isola

ArgoPolare‏ @ArgoPolare

Bossari un pesce fuor d'acqua in ogni cosa faccia. Peggior opinionista EVER #isola

what do you mean ? ?‏ @cercavo_te

Bossari come opinionista mi sta facendo rimpiangere Alfonso Signorini ripeto Alfonso Signorini #isola

Mario Manca @MarioManca

Immagino che una domandina a Franco sulla sua vicinanza con gli autori e i presunti legami portati alla luce da Rolling Stone sia fuori discussione... #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

L’espressione di Franco al nome di Vladimir Luxuria la dice lunga! Ma chi volete prendere in giroooooooooooo?????? #isola

diodeglizilla‏ @diodeglizilla

"Non sono omofobo, se vado in studio ADDIRITTURA LO ABBRACCIO A CRAIG” Bravissimo, Franco presidente dell’ARCI Gay subito. #isola

contechristino‏ @contechristino

La cosa che mi ammazza di questa discussione surreale è che Franco sia convinto che il problema stia nel pronunciare la parola "gay" perché offensiva. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Franco ha talmente tanti amici gay che neanche riesce a dirla quella parola #Isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

A Franco, la frase "C'ho tanti amici gay" gliel'avrà suggerita la produzione. #isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Ci mancava la versione dell'aspirante tronista con lo sguardo corrucciato perché fa figo sulle foto di Instagram. BASTA. #Isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

Quelli della Gialappa's che difendono Franco ogni 5 minuti perché è il loro preferito stanno davvero cadendo nel ridicolo! #isola

Geakaren‏ @Geakaren

Ma come è passato da "Craig pensa che Franco sia omofobo” a “Franco non ci stava provando con lui”? Mi sono persa. #isola

The Fabrix‏ @biziofa

Venier: «Franco ma lo sai tuo figlio con chi si è fidanzato? Con la mia amica...Vladimir Luxuria» ... La morte sul volto di Terlizzi. Mara io ti amo.

?‏ @htgawnoia

LA FACCIA DI FRANCO quando Mara gli ha detto che il figlio si è fidanzato con Vladimir Luxuria, È SBIANCATO #isola

vladimir luxuria‏ @vladiluxuria

E' ufficiale ho il consenso di mio suocero

vladimir luxuria @vladiluxuria

Penso si sia trattato di fraintendimento e non di omofobia non dobbiamo per forza pensare sempre al peggio #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Craig pur di non fare la macchina della verità starà chiuso in casa fino alla fine del reality #Isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

La cosa più finta imbarazzante e trash vista in tv dagli anni 90 ad oggi #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Amaurys che due coglioni che difende sempre il culo della trasmissione che coglioni #isola

Andrea Dianetti‏ @AndreaDianetti

Mara: “Mi avevano messo una cosa dura dura dietro...” Tranquilla Mara, sta così anche tutta l’Italia da ieri. #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Ma questa cosa di far rientrare gli eliminati è legale? Dico proprio a livello burocratico. Io voglio l'intervento CHOC del notaio, anche perché si sta andando contro la volontà del pubblico che ha speso del denaro. Inoltre ora gli eliminati saranno i più avvantaggiati.#Isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

Paola anche meno. La tua eliminazione rende felici più noi che te. #isola

contechristino‏ @contechristino

Vogliono a tutti i costi far passare la motivazione sentimentale come causa della voglia della Di Benedetto di tornare per alimentare la fanfiction, quando in realtà si è semplicemente rotta i maroni di restare. #isola

Stefano‏ @conglomerato

IL SIGNORINO DOVREBBE ESSERE SQUALIFICATO PERCHÉ HA PORTATO LA MAGIA DENTRO LA TRASMISSIONE #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

E Francesco Monte mutissimo aspetterà Paola fumandosi la Giamaica #isola

GraceSomehow‏ @LaSambruna

Tutti a parlare del fumo di Francesco Monte e nessuno che indaghi su quale tipo di sostanze psicotrope si avvalga Giucas Casella. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Stefano legge le nostre critiche e finalmente si è spogliato #Isola

Mario Manca‏ @MarioManca

La Marcuzzi si è seduta sullo sgabello alle 22.41. Non ce la fa più neanche lei. #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

“La cosa più bella di questa puntata” Ma è De Martino o Di Martino? su tela, 2018 #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

È più frizzante il commento sui risultati elettorali di Vespa rispetto all’#Isola

Geakaren‏ @Geakaren

Esiste davvero qualcuno che è interessato alla prova ricompensa? Naufraghi a parte dico. Secondo me si annoiano pure i parenti- #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

La faccia schifata di Alessia Mancini quando ha saputo della puntata in più è il riassunto di questa puntata Buonanotte! #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Ogni volta che faccio il conto di quante ore potrò dormire la notte. #isola

