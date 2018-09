IVAN IL TERRIBILE - CATTANEO È GIÀ IL FULCRO DEL 'GF VIP': ''RIFIUTARE UNA DONNA? PEGGIO CHE VIOLENTARLA''. POI SI APRE L'ACCAPPATOIO E MOSTRA I GIOIELLI (FOTO NON CENSURATA) E FA IL TEST DELL'OMOSESSUALITÀ A FRANCESCO MONTE E STEFANO SALA: ''NON ESCLUDO IN FUTURO DI ANDARE CON UN UOMO CHE MI PIACE'' - LISA FUSCO SPIEGA I TEST A CUI SOTTOPONE I SUOI SPASIMANTI: ''LA PROVA DELLA FARMACIA E POI QUELLA DEL GINOCCHIO''

BUFERA AL GF VIP, IVAN CATTANEO: «RIFIUTARE UNA DONNA È PEGGIO CHE VIOLENTARLA»

A pochi giorni dall’inizio del GF VIP 3, è indubbiamente Ivan Cattaneo il fulcro del gruppo. Parlando col resto dei cavernicoli ha sollevato una questione delicata dividendo il gruppo e scatenando l’opinione pubblica al di fuori della casa più spiata d’Italia. Ivan ha sostenuto che “rifiutare una donna è peggio che violentarla” perché – ha argomentato – in quel caso la donna si sente almeno “oggetto del desiderio”. Ilary Blasi e Alfonso Signorini affronteranno il discorso con Ivan Cattaneo nella prossima puntata de GF VIP?

GRANDE FRATELLO VIP, UN CONCORRENTE LA COMBINA GROSSA: “MI SI È APERTO L’ACCAPPATOIO E SI È VISTO TUTTO”

Sono passate 48 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 3 e abbiamo già il primo scandalo. Ieri sera dopo essersi fatto la doccia Ivan Cattaneo si è seduto sul letto, ha aperto l’accappatoio per cambiarsi ed ha fatto vedere qualcosa di troppo.

Poche ore dopo il cantante ha confessato l’accaduto a Francesco Monte, Eleonora Giorgi e Stefano Sala.

“Sono davvero mortificato per prima. Praticamente ero in accappatoio, mi si è aperto non volendo. Si è visto tutto, penso abbiano visto da casa, sì. Ma non l’ho fatto apposta. Anche perché se lo fai con l’intento ti possono buttare fuori, ti cacciano. Questi sono atti osceni in luogo pubblico. Poi siamo in fascia protetta. A no, oddio è tardi non è più fascia protetta, giusto. Vabbè è successo ormai, non è stata una cosa fatta di proposito”.

GRANDE FRATELLO VIP: FRANCESCO MONTE E STEFANO SALA SVELANO SE HANNO MAI AVUTO RAPPORTI GAY

Ieri pomeriggio Ivan Cattaneo ha fatto una mini lezione di cultura gay ai suoi compagni ed ha parlato di icone, moda e lotta per i diritti. Poco dopo il cantante ha chiesto a Francesco Monte e Stefano Sala se avessero mai avuto rapporti con altri uomini. Entrambi i ragazzi hanno risposto di no, ma il modello ha dimostrato di essere più aperto ed ha detto che in futuro potrebbe anche invaghirsi di un altro uomo. Per sdrammatizzare la situazione Sala ha preso per la mano Monte, scatenando le risate di Cattaneo.

Stefano…

I: ” Siete mai stati a letto con un maschio?”

F: “Personalmente no”

S: “Nemmeno io”

I: “Non ci credo è impossibile. Almeno una volta sarà successo”

F: “Se fosse successo io lo direi tranquillamente”

S: “Per adesso no”

I: “Ok, non me lo volete dire, è successo, ma giustamente non lo dite al GF. Alla fine anche io ho avuto esperienze con donne. Capita a tutti”

S: “Ma io lo sai come la penso. Ti giuro, magari in futuro. Un domani se io avessi la possibilità di poterlo fare con un uomo, perché no?!”

I: “Ma già se dici così però…”

S: “Se un giorno arriva un uomo che mi piace. Perché devo dire di no o rinunciare? Mica uccido qualcuno?”

F: “Hai ragione Stefano, io però non ragiono così. Diciamo che non ci ho mai pensato fino ad oggi”

I: “Secondo me è già successo. Anche voi siete andati con uomini. Al GF non lo dite e ok. Mi sembra impossibile. Sapete quanti gay impazziscono per voi?”

S: “Dici che piacciamo ai gay?”

I: “Ma dovete essere molto virili per piacere”

F: “Dobbiamo essere virili per piacere ai gay?”

S: “Diventiamo icone gay anche noi”

I: “No tesoro mio le icone gay sono solo donne”

F: “Sì come Madonna o come Britney Spears per i più giovani”

"GRANDE FRATELLO VIP", IL CORTEGGIAMENTO SECONDO LISA FUSCO: "FACCIO IL TEST DELLA FARMACIA"

Al Grande Fratello Vip si parla di strategie di corteggiamento. L'esperta in materia è Lisa Fusco, che dichiara di avere una teoria tutta sua per capire se l'uomo con cui esce ha intenzioni serie oppure no. La prima prova che deve superare è quella della farmacia, se l'esito è positivo allora si passa alla prova del ginocchio. "Così ho conquistato il mio fidanzato" ammette tra le risate la soubrettina.

"E' una mia filosofia di vita e mi sono trovata sempre bene. Un uomo esce con una donna perché gli piace, non la vuole sposare: vuole la farfallina. La donna accetta di uscire perché spera sempre nel principe azzurro. Allora io faccio un test. Gli dico che devo andare a prendere una cosa in farmacia, se è galantuomo si propone di andare lui. Poi io tiro fuori venti euro, se è educato non li prende e ha superato la prova. Quindi ci vado a cena" spiega la soubrettina.

Ma le peripezie per il corteggiatore non sono finite qui: "Dopo qualche uscita, per non perderlo, qualcosa devi sganciare. Allora quando ci mettiamo distesi, io metto il ginocchio sopra di lui e ammicco con gli occhi. Il ginocchio non mente mai, se c'è intesa sessuale lo capisci. Lo bacio all'angolo della bocca e poi mi tiro indietro. Perché se l'uomo trova la donna che lo rifiuta, per lui diventa una sfida e si prende ancora di più. Così ho conquistato il mio fidanzato, stiamo insieme da quattro anni" conclude Lisa.

