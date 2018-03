KATY PERRY FA SECCA UNA SUORA PER SOFFIARLE IL CONVENTO CON PISCINA - LA CANTANTE AVEVA OFFERTO 15 MILIONI ALLA DIOCESI DI LOS ANGELES PER UNA VILLONA EXTRALUSSO, MA DUE SUORE L’HANNO OCCUPATA E VENDUTA A UNA RISTORATRICE PER MOLTO MENO: LE CANZONI E I VIDEO DELLA PERRY SONO IMMORALI E NON LO MERITAVA - MA IL SIGNORE HA ALTRI PIANI: L’89ENNE SUOR CATHERINE È MORTA MENTRE DISCUTEVA LA CAUSA IN TRIBUNALE

Sara Gandolfi per il Corriere della Sera

suor catherine rose katy perry

Ci ha provato in tutti i modi Katy Perry a conquistare quelle due anziane suore missionarie californiane. Si è vestita sobriamente, ha mostrato loro la firma «Jesus» tatuata sul suo polso sinistro, ha perfino cantato («benissimo», ammisero le sorelle) Oh Happy Day , lo stesso brano che consacrò la finta monaca Whoopy Goldberg nel film Sister Act 2 . Ma qui la storia è andata tutta al rovescio.

Perché la popstar statunitense dagli occhi azzurro cielo non era andata a trovare le suore del Cuore Immacolato di Maria per salvare il convento - una spettacolare villa sulla collina di Los Feliz con giardino di otto acri e vista panoramica su «downtown» Los Angeles - ma, al contrario, per convincerle (contro la loro volontà) a venderlo a lei, disinibita figlia di due predicatori pentecostali.

le suore nel convento

Un mese prima, nel maggio 2015, Katy Perry aveva fatto la sua offerta di acquisto - 14,5 milioni di dollari - all' arcivescovo della metropoli californiana, José Gomez, che già da quattro anni aveva trasferito altrove le suore che avevano vissuto nella magione hollywoodiana per quasi mezzo secolo. Tutte avevano obbedito, tranne due: Catherine Rose Holzman e Rita Callanan si sono dichiarate proprietarie del convento e hanno deciso di venderlo (per molto meno del suo valore: 44.000 dollari subito, altri 9,9 milioni dopo tre anni) alla ristoratrice Dana Hollister che voleva trasformarlo in hotel di lusso.

le suore che combattono katy perry

Il rifiuto alla cantante, sostenevano le due suore, era di carattere puramente morale: «Abbiamo trovato i video musicali di Perry, e non c' è piaciuto quello che abbiamo visto» aveva tuonato suor Rita, secondo cui vendere il convento alla cantante di I kissed a girl «equivale a violare i nostri voti». Secondo alcuni resoconti, le suore non avevano digerito né le clip né i testi delle canzoni. E neppure la promessa di Katy - «sarà la mia residenza privata, ci vivrò con mamma e nonna» - le aveva convinte.

La battaglia fra la protagonista dei sogni di molti adolescenti e le due religiose ultraottuagenarie si è trascinata fino a oggi, in tribunale. La vendita a Hollister è stata invalidata e lo scontro è continuato dentro e fuori dell' aula.

Finché venerdì scorso, durante l' ennesima udienza, l' 89enne Sorella Catherine Rose si è accasciata al suolo ed è morta. Solo poche ore prima, ai microfoni di Fox11 aveva lanciato con voce tremante l' ultimo appello a Katy Perry: «Per favore, fermati.

katy perry

Questa storia non sta facendo bene a nessuno, e sta ferendo molte persone».

In effetti, la lista delle vittime sta diventando davvero lunga. La povera suor Catherine Rose, ovviamente, ma anche l' imprenditrice Dana Hollister che i giudici hanno condannato a pagare un risarcimento record: 10 milioni di dollari - due terzi all' arcivescovado e un terzo alla società della popstar, la Bird Nest LLC - oltre ad altri 5 milioni per le spese legali. Tant' è che l' imprenditrice è stata costretta a dichiarare bancarotta.

katy perry

Difficile che l' unica sorella ribelle rimasta in vita riesca a portare a termine, da sola, la sua missione moralizzatrice.

Anche se suor Rita Callanan, prima dell' udienza fatale di venerdì, ha lanciato un appello direttamente a papa Francesco, chiedendogli di restituire alla Congregazione del Cuore Immacolato di Maria il convento conteso: «Abbiamo un accordo con Roma - ha assicurato -. È tutto scritto e stabilisce che in caso di dispute legali tocca soltanto al Vaticano dirimerlo». Ma Katy Perry ha forse trovato il compromesso: la cantante ha già promesso all' arcivescovo che quando si concluderà l' acquisto della villa-convento «provvederà ad acquistare una proprietà alternativa come casa di preghiera» del valore di 4,5 milioni di dollari.

convento katy perry

