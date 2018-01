‘IL BITCOIN È UNA BOLLA COLOSSALE CHE FINIRÀ IN TRAGEDIA’ - PAUL KRUGMAN ULTIMAMENTE NON AZZECCA UNA PREVISIONE, MA È SEMPRE UN PREMIO NOBEL E CHI SIAMO NOI PER NON PUBBLICARE IL SUO VATICINIO? ‘IL SUO PREZZO È QUASI SOLO SPECULAZIONE’. L’ECONOMISTA PARLA MENTRE LA CRIPTOVALUTA CHIUDE IL SUO MESE PEGGIORE, AVENDO PERSO IL 30% A GENNAIO. MA INTANTO È STATO COMPRATO IL PRIMO CALCIATORE (DILETTANTE) IN BITCOIN…