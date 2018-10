LADY ETRURIA FA ROSICARE ANCHE TOSCANI – LA VERITA’: "IL FOTOGRAFO DEVE INVECE ESSERE GRATO ALLA BOSCHI PERCHÉ È STATO TRISTE VEDERLO CON UNA BANDANA DA FINTO GIOVANE, A 76 ANNI SUONATI, MENTRE SUL SET ANSIMAVA AL BRACCIO DI UNA 'MARIA ETRURIA' CHE SEMBRAVA LA VINCITRICE DEL PREMIO ‘BADANTE DELL' ANNO’ – AVEVAMO CAPITO CHE PER TOSCANI NON CONTANO DESTRA E SINISTRA MA SOLO IL FATTURATO" – VIDEO

IL BACKSTAGE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO DI MARIA ELENA BOSCHI PER 'MAXIM'

Gustavo Bialetti per la Verità

Per uno che negli anni d' oro era conteso tra Vogue, Elle e Harper' s e che ha fatto posare donne come Angie Everhart e Monica Bellucci, forse scattare quelle foto di Maria Elena Boschi in jeans e maglietta è stata una sorta di diminutio.

backstage del servizio fotografico della boschi su maxim 2

Anche se a quanto ammonti la diminutio lo saprà, eventualmente, solo il suo commercialista. Ma certo Oliviero Toscani non si dimostra né radical né chic quando si mette a denigrare Maxim, il bimestrale che lo ha appena ingaggiato e il «Maestro» dimostra di aver rosicato parecchio perché l' attenzione dei media è stata tutta concentrata sull' ex ministra delle Riforme.

boschi maxim 2

Perché ha proprio sclerato, il fotografo che ha fatto le fortune globali dei maglioncini Benetton, quando ha visto la copertina di Maxim e il video del backstage. Provocato dal Giornale, Toscani ha sparato che «questi giornaletti sono tutti una bella schifezza», solo perché alla fine ha scoperto che lui è stato relegato in posizione di gregario qualunque, con il nome scritto piccolo in copertina e un' apparizione fugace nel video rispetto alla Boschi.

Brevità della quale, sia detto senza offesa, dovrebbe invece essere grato perché è stato triste vederlo con una bandana turchese da finto giovane sulla testa, a 76 anni suonati, mentre si aggirava sul set ansimando al braccio di una Maria Etruria che sembrava la vincitrice del premio «Badante dell' anno». Ma a parte la botta di narcisismo, addolora la scarsa signorilità del fotografo nei confronti di chi aveva detto: «Per me è stato un premio lavorare con Oliviero».

backstage del servizio fotografico della boschi su maxim 6 backstage del servizio fotografico della boschi su maxim 1

Toscani le ha mandato a dire: «A me della Boschi non interessa nulla. Io sono apartitico e per me non conta la destra o la sinistra». A parte la villania, un po' l' avevamo capito che per lui non contano né la destra né la sinistra, ma solo il fatturato.

