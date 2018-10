“ARIDATECE BERLUSCONI” - ALBA DI FUOCO CONTRO IL GOVERNO SALVINI-DI MAIO A 'LA ZANZARA': IL SINDACO DI RIACE? DATEGLI LA LEGION D’ONORE PER MERITI. LA CALABRIA È IL MASSIMO DELLA COLLUSIONE E DELLA CORRUZIONE, E METTONO IN CARCERE IL SIMBOLO MONDIALE DELL’ACCOGLIENZA.." – BOTTE AL M5S, AL SALVINISMO (HA ‘SCATENATO VIOLENZA’) - “IL SESSO? NON SONO UNA DA SVELTINA, MA NON È VERO CHE NON LO FACCIO…”

Da La Zanzara – Radio 24

alba parietti

“Mimmo Lucano? Don Milani diceva che obbedire non è più una virtù. Anche durante l’ultima guerra molte persone infrangevano la legge, per esempio quelli che ospitavano i partigiani. La disobbedienza è una pratica nobile, lui ha fatto disobbedienza civile per salvare vite umane”. Lo dice Alba Parietti a La Zanzara su Radio 24. “I matrimoni – dice – erano combinati per solidarietà.

Il modello Riace è stato premiato in tutto il mondo. In Calabria ci sono ben altri problemi. Con tutti gli amministratori collusi, i mafiosi, la ‘ndrangheta, noi ci dobbiamo occupare di un sindaco dell’accoglienza. Dovrebbe essere insignito della Legion d’Onore per meriti come premio lo indagano in une terra che ha il massimo della collusione con e della corruzione con la mafia. Mi sembra un’inchiesta pretestuosa, la magistratura non ha sempre ragione e non è un monolite”.

mimmo lucano

“L’Italia – prosegue la Parietti – ha perso l’umanità. Ho paura di Salvini che c’è in me, alla Gaber. Ho paura del fascismo, della dittatura e dell’ignoranza. Il salvinismo ha autorizzato tanta gente ha scatenare una violenza che prima non c’era”. Chi vorresti leader del Pd?: “Martina mi è piaciuto in piazza l’altro giorno, ha fatto anche mea culpa”. Hai visto quello che ha combinato Casalino coi messaggi vocali?: “Purtroppo i Cinque Stelle saranno tutte della bravissime persone compreso Casalino, ma è come mettere alla guida di un aereo, per pilotare un aereo ci vuole un pilota. Aridatece tutti, compreso Berlusconi.

alba parietti

Sì, pure Berlusconi nonostante tutti i disastri che ha fatto”. Ma è vero che sei corteggiata da tutti, dai 18 agli 80 anni: “Sì, è vero. Ma metto terrore a tutti gli uomini. Christopher Lambert ha detto che sono una persona carinissima, straordinaria, ma è meglio avermi come amica che come fidanzata. E’ un consiglio per tutti”. Non sei una da sveltina: “No, assolutamente no. Tanti anni fa l’ho fatto, ovviamente, ma ero sempre io a decidere. Ma il sesso è una grande fatica, mi devo applicare molto. Non voglio umiliare gli uomini perché poi se uno vi usa e poi vi lascia ci rimanete male”.

di maio salvini

Sono anni che vai dicendo che vuoi un uomo intelligente, in realtà tu basti a te stessa: “Sì, è vero. Un po’ è così. Tra narcisi ci capiamo, e da quando l’ho capito sto benissimo”. Ma è vero che non fai più sesso, lo vai dicendo in tutte le salse: “Ma chi te lo ha detto? Fidatevi, con qualcuno ogni tanto…più giovani…ma secondo voi come li scelgo?”.

alba parietti berlusconi parietti alba parietti (2) alba parietti e ezio bosso ALBA PARIETTI FESTA CINEMA ROMA 2017 alba parietti venezia ALBA PARIETTI BALLANDO alba parietti ALBA PARIETTI BALLANDO alba parietti alba parietti sexy instagram 2 alba parietti ALBA PARIETTI alba parietti alba parietti sexy instagram ALBA PARIETTI alba parietti alba parietti ballando con le stelle 4 alba parietti sexy instagram 1 alba parietti alba parietti beatrice jannozzi gianna nannini alba parietti gianna nannini alba parietti alba parietti sexy instagram alba parietti sexy instagram alba parietti sexy instagram 3 alba parietti sexy instagram 4 alba parietti alba parietti