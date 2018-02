“BALLANDO” CON NATHALIE GUETTA! - LA PERPETUA DI “DON MATTEO” E SORELLA DEL DJ DAVID GUETTA, SARA’ NEL CAST DELLA PROSSIMA EDIZIONE DI “BALLANDO CON LE STELLE” - 60 ANNI, NEL 2007 HA SPOSATO UN RAGAZZO CUBANO DI 17 ANNI PIU’ GIOVANE - LA SCENA STRACULT CON RENATO POZZETTO IN “RICKY E BARABBA” - VIDEO!

Da https://www.davidemaggio.it

Fermi tutti! La notizia di sicuro entusiasmerà il pubblico di Rai 1: Nathalie Guetta, la singolare perpetua di Don Matteo, dal prossimo mese non sarà più in video solo il giovedì con la fiction Lux Vide ma anche il sabato sera, come concorrente di Ballando con le Stelle 2018.

Peperina, scatenata e divertente, la Guetta è da diciotto anni un volto caro per i telespettatori, facendo parte del cast storico di una delle fiction più amate in assoluto. La sua Natalina Diotallevi, un po’ pasticciona e senza peli sulla lingua, fa sorridere in scena e Nathalie ha dimostrato di non essere da meno quando ha preso parte nei panni di se stessa a Dopo Fiction, accanto a Flavio Insinna e Nino Frassica.

Aldilà della sua popolarità presso il pubblico del piccolo schermo, che di certo creerà curiosità attorno alla sua partecipazione al programma, la Guetta è più che adatta a prendere parte a Ballando con le Stelle: con quel suo fisico minuto, ha alle spalle un passato da circense e dunque doti acrobatiche che potrebbero portarla facilmente ad imporsi nella tredicesima edizione. Un ottimo colpo, insomma, quello messo a segno da Milly Carlucci, che di sicuro riserverà soddisfazioni e sorprese.

Nathalie Evalyne Guetta, nata a Parigi il 9 settembre del 1958, ha mostrato per la prima volta le sue doti acrobatiche al Maurizio Costanzo Show, a cui ha preso parte molte volte; sorella del dj David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta, ha sposato nel 2007 un ragazzo cubano di 17 anni più giovane di lei.

Il suo nome va ad unirsi a quello di altri due concorrenti già noti della nuova edizione di Ballando, ovvero il surfista Francisco Porcella e l’attrice Eleonora Giorgi, da noi annunciata proprio oggi. Tutti i concorrenti saranno ufficializzati dalla Carlucci nei programmi di Rai 1 ai quali farà visita, svelando un nome in ciascuno show al quale prenderà parte. Inizierà da I Soliti Ignoti.

