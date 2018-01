“BARBARA D'URSO FA PIÙ PAURA DELL'ISIS” - IL FILOSOFO CARMINE CASTORO FA TOMBOLA A “OTTO E MEZZO”: “CI SONO DUE POLARITA’: DA UN LATO IL MASSIMO DEL SANGUE, L’ISIS. DALL’ALTRO LATO LA FUTILIZZAZIONE DEL DOLORE CHE CI PORTA ALLE TRAGEDIE SENZA LEGAMI, AL CINICO TRASTULLO. CHE E' CIO' A CUI SI DEDICANO TANTI CONDUTTORI...” - VIDEO!

Da www.corriere.it

«A me Barbara D’Urso fa più paura dell’Isis»: è polemica dopo la frase choc pronunciata a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, da Carmine Castoro. Chiamato in trasmissione in veste di filosofo della comunicazione, Castoro spiega il sottotitolo del suo ultimo libro e paragona la conduttrice di Mediaset all’Isis. Complimenti e congratulazioni da Gruber a Barbara d’Urso che - per ora - non ha replicato.

Carmine Castoro Carmine Castoro - Il sangue e lo schermo