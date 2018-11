C'HO LO STRESS IN TEST! PROMOSSE INTESA, UNICREDIT, UBI BANCA E BANCO BPM, E TRIA TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO - "PER LE QUATTRO BANCHE ITALIANE INCLUSE NEL CAMPIONE LA RIDUZIONE MEDIA PONDERATA DEL CET1 RATIO NELLO SCENARIO AVVERSO È PARI A 3,9 PUNTI PERCENTUALI SU BASE FULLY LOADED, UN RISULTATO IN LINEA CON QUELLO MEDIO DEL COMPLESSO DELLE BANCHE DELL'SSM (MECCANISMO UNICO VIGILANZA)". PER DEUTSCHE BANK, SE L'ECONOMIA SI METTE MALE, LE COSE ANDRANNO MALISSIMO