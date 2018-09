“IL BUNGA BUNGA? ERANO CENE TRANQUILLISSIME” – EMILIO FEDE A “RADIO 2”: “SONO PULITO E RIMANGO AFFEZIONATO A BERLUSCONI. POCHI GIORNI FA MI HA TELEFONATO E MI HA FATTO I COMPLIMENTI PER ESSERE STATO ASSOLTO. SO CHE È PRONTO A TORNARE IN CAMPO, SE MI CHIEDESSE DI CORRERE CON LUI SONO GIÀ PRONTO. LA MINETTI È BELLA, INTELLIGENTE, SIMPATICA E...”

«A Berlusconi resto affezionato: pochi giorni fa mi ha telefonato e mi ha fatto i complimenti per essere stato assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta con Lele Mora». Lo ha raccontato Emilio Fede ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Emilio Fede ha parlato anche di Nicole Minetti: «L'ho incontrata diverse volte, eravamo in buonissimi rapporti, molte sere la trovavo ad Arcore, nelle famigerate cene del bunga bunga, che erano in realtà cose tranquillissime, che spesso si facevano di sabato. E' bella, intelligente, ora si è creata una sua vita, è sparita, vive all'estero, è simpatica, gentile».

«Sono stato assolto anche per Ruby, la valigetta con i milioni di euro che avrei portato in Svizzera non è mai esistita. Sono pulito. Rimango affezionato a Berlusconi. So che è pronto a tornare in campo in prima persona alle prossime europee, se mi chiedesse di correre con lui lo affiancherei senza esitazioni. Sono già pronto».

Sul Monza, la squadra di calcio che Berlusconi è pronto a rivelare: «E' la storia antica di Galliani. Lui è di Monza, aveva una società a Monza, Braida era centravanti del Monza e poi Confalonieri, non c'è nessuno più brianzolo di lui.

Tiferò per il Monza, vivo a due passi da Monza, abito a Segrate. E' una squadra storica, spero che faccia bene. Andavo a vedere il Monza nel precampionato quando seguivo il Milan per fare un piacere a Confalonieri. Se è necessario andrò a tifare, anche se ne non me ne frega niente».

