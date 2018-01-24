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“CAFONA, NON METTERMI LE MANI ADDOSSO” - LITE FURIBONDA ALL'ISOLA TRA CECILIA CAPRIOTTI ED ALESSIA MANCINI CHE ACCUSA: “SEI UNA MALEDUCATA” – LA CONTROREPLICA DELL’ATTRICE: "SEMBRAVI UNA FRUTTIVENDOLA" - LA CAUSA DI TUTTO E’ STATA UNA… - VIDEO-
ONDA ANOMALA! - ANNO DA RECORD PER LE RADIO: DECOLLANO RTL 102.5 E RADIO24 (CRUCIANI TOP), CRESCONO TUTTI GRANDI NETWORK COMMERCIALI. INVECE UN BAGNO DI SANGUE PER RADIORAI, DOPO LA CURA CARLO CONTI, CHE HA DA POCO ABBANDONATO L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO LASCIANDO MACERIE IN TUTTE LE RETI. RADIO2 -10% SOLO NEL 2017. E IL CDR SI RIBELLA: 'FERMATE L'EMORRAGIA'
AMERICA FATTA A MAGLIE - C’È UNO SCANDALO CHE PUÒ AFFONDARE L’FBI. MA È TALMENTE GROSSO CHE I BUROCRATI DI WASHINGTON STANNO FACENDO DI TUTTO PER PROTEGGERE L’AGENZIA FEDERALE, CONSIDERATA ‘TOO BIG TO FAIL’. ORA PERÒ UN GRUPPO DI DEPUTATI E SENATORI VUOLE SCOPERCHIARE LE MAGAGNE - ‘LA RUSSIA È LA NOSTRA POLIZZA ASSICURATIVA NEL CASO SCIAGURATO DI VITTORIA DI TRUMP’, SCRIVEVA L’AGENTE ALLA SUA AMANTE. ORA I SUOI MESSAGGI SONO SPARITI, E…
FESTINO DI BENEFICENZA - VIDEO: I WEINSTEIN INGLESI SPUTTANATI DAL ‘FINANCIAL TIMES’, OVVERO IL LORO GIORNALE DI RIFERIMENTO - UNA CRONISTA SI INTRUFOLA ALLA CENA ‘PER SOLI UOMINI’ DEL ''PRESIDENTS CLUB'' DI LONDRA, DOVE 360 TRA I PIÙ RICCHI E POTENTI SI SONO GODUTI ‘LA SERATA MENO POLITICALLY CORRECT DELL’ANNO’: CON LA SCUSA DELLA 'CHARITY' SI MAGNA, SI BEVE E SI MOLESTANO 130 HOSTESS
VIDEO-FLASH! SVEGLIATE DARWIN E GUARDATEVI QUESTO EROE DEI SELFIE. IL FINALE NON È SCONTATO: NESSUNO PUÒ IMMAGINARE SIMILI VETTE DI IDIOZIA
DZEKO SALVA LA ROMA: E' IL GOL DELL'ADDIO? - CON LA SAMP FINISCE 1-1: APRE QUAGLIARELLA SU RIGORE (CONCESSO CON L’AUSILIO DELLA VAR) POI IL BOMBER BOSNIACO PAREGGIA NEL RECUPERO SULL’ASSIST DELL’ESORDIENTE ANTONUCCI (CLASSE 1999) – MONCHI: "LE OFFERTE ARRIVATE FIN QUI PER DZEKO NON SONO INTERESSANTI" – LA LAZIO BATTE L’UDINESE E CONSOLIDA IL TERZO POSTO - VIDEO
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO