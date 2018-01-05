“CAMPOBASSO È UN POSTO SFIGATO” - JOE BASTIANICH SPARA LA SUA SENTENZA DURANTE “MASTERCHEF” E SCOPPIA LA BUFERA SU TWITTER: “NON E’ CHE PUO’ DIRE SEMPRE QUELLO CHE GLI PARE”, “SI E’ MESSO CONTRO TUTTO IL MOLISE” - VIDEO

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