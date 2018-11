ECCO A VOI…SUPERPIPPO! – DAL PRESIDENTE RAI MARCELLO FOA A CIRINO POMICINO, DAI REGISTI MICHELE GUARDI’ E PIER FRANCESCO PINGITORE A GIOVANNA RALLI, TRIPUDIO DI SELFIE E APPLAUSI PER BAUDO ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO NEL SALONE BERNINI DI VIA DI RIPETTA – QUANDO TORTORA DISSE A MIKE: MA TU COME SEI REGISTRATO ALL’ANAGRAFE?”. E L’ALTRO: “MICHELANGELO”. AL CHE TORTORA BEFFARDO: “ALLORA ANCHE TU AVRAI FATTO LE TUE CAPPELLE”