“PER UNA CHE VA, UN’ALTRA VERRÀ” – POTEVA MANCARE IL VATICINIO DEL DIVINO OTELMA SUL CASO ISOARDI-SALVINI? “NON SARÀ UNA DONZELLA CHE SI ALLONTANA A CREARE PROBLEMI ALLA CREATIVITÀ EROTICA DI SALVINI. LEI DIFFICILMENTE TROVERÀ UN MASCHIO VERACE, LATINO E ITALICO COME LUI” – LA SESSUOLOGA MARIA ROSA SPINA: “IL SELFIE AFTER-SEX FA PENSARE CHE ERANO MOLTO CALDI TRA LE LENZUOLA. MI CHIEDO SE…”

1 – DIVINO OTELMA A RADIO2: "SALVINI-ISOARDI? LUI NON AVRA' PROBLEMI, PER UNA CHE VA UN'ALTRA VERRA'. L'EROS DEL MINISTRO SARA' COMUNQUE RIDONDANTE. LA ISAORDI DIFFICILMENTE TROVERA' UN MASCHIO VERACE, LATINO E ITALICO COME LUI".

Da "I Lunatici Radio2"

IL DIVINO OTELMA

Il Divino Oltelma è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Il Divino Otelma si è pronunciato sulla fine dell'amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini: "In tempi non sospetti ho detto che il 2018 sarebbe stato un anno fantastico per Matteo Salvini. La fine della sua storia con la Isoardi per Matteo non è un grande dramma. Lui è un uomo tutto di un pezzo. Verace, prorompente, espansivo. Per una che va, un'altra verrà. Non ci sono problemi per lui sotto questo profilo. Il suo eros sarà comunque ridondante di copiose grazie.

LA FOTO CON CUI LA ISOARDI HA MOLLATO SALVINI

Non passerà molto e noi potremo nuovamente scorgere il suo sorriso, chiaramente segno premonitore di un appagamento interiore anche a sfondo erotico. Salvini è un uomo tutto d'un pezzo che naturalmente deve espandere la sua creatività erotica in un certo modo. Non sarà certo una donzella che si allontana a creare problemi alla creatività erotica di Salvini. I problemi probabilmente li avrà la Isoardi, che difficilmente troverà un maschio verace, latino e italico come è Matteo".

divino otelma

Sulla dialettica politica interna al Governo, il Divino Otelma è categorico: "Venti di crisi nel Governo? Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che i venti, come vien detto, non saranno bastevoli per far crollare questo esecutivo. In realtà si tratta di ordinaria amministrazione.

E' normale che si parli, tra forze che sono certamente non del tutto omogenee. Si tratta in fondo di un contratto, ognuno porterà avanti le sue istanze. Il programma della Lega è concretizzabile, gli auspici dei Cinque Stelle nella realtà devono vedersela con i conti. Comunque il contratto di Governo durerà ancora per un certo periodo di tempo, un periodo non breve".

2 – LA SESSUOLOGA SPINA A RADIO2: "SALVINI-ISOARDI? ELISA HA POSTATO UNA FOTO AFTER SEX, QUELLO SCATTO FA PENSARE CHE I DUE ERANO MOLTO CALDI TRA LE LENZUOLA. MI CHIEDO SE SIA DAVVERO FINITA, IL POST DELLA ISOARDI HA MESSO LA PALLA IN MANO A SALVINI".

MATTEO SALVINI REPLICA ALLA ISOARDI DALL AFRICA

Da "I Lunatici Radio2"

La sessuologa Rosa Maria Spina è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

LA SESSUOLOGA ROSAMARIA SPINA

La sessuologa ha analizzato la foto e il messaggio postati da Elisa Isoardi a proposito della fine della storia d'amore con Salvini: "Quella foto e quel messaggio mi hanno incuriosita. Lo scatto è after sex, sinceramente è la cosa che mi ha incuriosito di più.

La foto cozza con la didascalia e il messaggio. Quella foto tutto lascia presagire meno che una rottura. La foto è after sex, ma molto tenera. Riprende una coppia affiatata, col Ministro che si abbandona, si addormenta, su di lei. Un maschio alpha che cede alle braccia della sua innamorata. Mi chiedo se sia davvero finita, non lo sappiamo fino in fondo.

matteo salvini torna single

In un rapporto che finisce definitivamente, l'idea è quella di guardare avanti, di lanciarsi in una nuova vita partendo da sé stessi. L'immagine più adeguata sarebbe stata quella di una Isoardi da sola. Invece ha scelto una foto particolare, di un momento di tenerezza,di affettuosità. Questo mi fa venire dei dubbi sulla reale fine della relazione".

elisa isoardi matteo salvini

La sessuologa Rosa Maria Spina ha aggiunto: "Mi viene da pensare che la storia tra Salvini e Isoardi non sia completamente finita. Poi bisognerebbe capire chi dei due potrebbe fare il passo successivo per un riavvicinamento. Il post della Isoardi ha messo la palla in mano a Salvini. E' come se gli avesse detto 'se vuoi chiudere, chiudiamo, ora tocca a te'. E' come se la Isoardi stesse mandando a Salvini un messaggio tipo 'ti lascio, ma sono ancora qui'".

salvini a venezia con elisa isoardi

Dalla foto postata la sessuologa ha commentato il rapporto di coppia tra i due: "Spesso si pensa che l'uomo che si addormenti dopo il sesso non sia interessato alla donna. In realtà non è così. L'uomo che si addormenta lo fa perché si sente in grado di potersi abbandonare. L'uomo non coinvolto si riveste e se ne va dopo un rapporto.

elisa isoardi matteo salvini

Lei è perduta, sorride. Ma anche lui. Il momento è molto tenero. Salvini ha gli occhi chiusi, è abbandonato, si fida così tanto dell'abbraccio della Isoardi da potersi lasciare andare in tutto e per tutto. Dalla foto postata si capisce che i due volavano anche in privato. L'idea che mi sono fatta è quella di una coppia sicuramente molto calda, non solo nella vita di tutti i giorni ma anche tra le lenzuola".

salvini isoardi diva e donna isoardi salvini salvini isoardi salvini isoardi chi salvini isoardi isoardi salvini