“CHI” RIVELA: SABRINA IMPACCIATORE CONDURRÀ IL “DOPOFESTIVAL” INSIEME A EDOARDO LEO - L’ATTRICE ERA IN CORSA ANCHE PER PRENDERSI IL RUOLO DI PRIMA DONNA DELL'ARISTON, RUOLO CHE POI È ANDATO ALLA HUNZIKER

Il settimanale Chi rivela in anteprima, nel numero in edicola a partire da mercoledì 31 gennaio, che l'attrice romana Sabrina Impacciatore condurrà insieme a Edoardo Leo il Dopo Festival di Sanremo. Era stato lo stesso settimanale a rivelare che Impacciatore era stata in ballottaggio anche per prendersi il ruolo di prima donna dell'Ariston, ruolo che poi è andato alla Hunziker. Con queste ultime due scelte il cast del Festival è dunque al completo.

