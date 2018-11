“CORONA? MI HA STESO. E’ PIU’ BONO DEL PANE” - ASIA ARGENTO A MARA VENIER RACCONTA COME E’ INIZIATA CON 'FURBIZIO': "MI HA CERCATO LUI. IO L’HO INVITATO A CASA MIA PERCHE’ AVEVO PAURA DEI PAPARAZZI. ERO DEPRESSA, MA NON VOGLIO PARLARE DEI DETTAGLI DELLA NOSTRA SESSUALITA’. QUANDO IERI HO SCOPERTO CHE NE AVEVA PARLATO... - E POI CHE LE FOTO DI CHI ("HO PENSATO: MI TRADITO ANCORA PRIMA DI INIZIARE"), GLI STRALI CONTRO L'EX AMICA ROSE McGOWAN. E SU WEINSTEIN…

Asia Argento ripercorre da Mara Venier a Domenica In i momenti più intimi della sua storia con Fabrizio Corona. Quando il settimanale Chi l'ha chiamata perché in possesso delle foto con Corona, lei ha pensato che Fabrizio avesse "venduto" il servizio. "Ho pensato: mi ha tradito, mi ha tradito ancora prima di iniziare", ha detto a Mara. Ancora adesso, Asia non sa dove stia la verità ma per lei non è così importante: "Non voglio cambiarlo, mi va bene come è".

A Domenica In di Mara Venier su Rai 1, nella puntata di domenica 11 novembre, l'attesissima ospitata di Asia Argento. La nuova fiamma di Fabrizio Corona ha deliziato il pubblico con massime esistenziali quali: "Solo tu puoi salvarti". Dunque, sulla figlia ha spiegato: "È una persona fantastica". Dunque, si arriva a Corona. La Venier chiede come è iniziata.

E Asia spiega: "Mi ha cercato lui, mi ha scritto che voleva incontrarmi per parlarmi di lavoro e se ci potevamo incontrare. Io ho deciso di incontrarlo a casa mia perché avevo paura dei paparazzi". E ancora, rivela: "Mi ha steso, che ci potevo fare? Mi ha stupito, è una persona sensibile". Quindi l'attrice riferendosi a quanto detto dall'ex re dei paparazzi a Verissimo di Silvia Toffanin ha affermato: "Io non voglio parlare di dettagli della nostra sessualità. Quando ieri avevo scoperto che lui lo aveva fatto, avevo pensato di non venire qui e di non voler mai più vedere neppure lui". Ma, evidentemente, ha poi cambiato idea.

“Abbiamo parlato per tre ore e c’è stato feeling - dice a Mara Venier - Abbiamo parlato della vita, abbiamo condiviso cose profonde. Lui mi ha affascinato tantissimo e sono rimasta di sasso. E’ una persona sensibile, profonda, dolcissima. E mi ha stesa, subito. È bellissimo lui, è più ‘bono’ del pane. La prima volta ci sono stati baci, abbracci e carezze. E’ stata una cosa molto tenera, che ci ha fatto bene. Io quel giorno stavo sul letto e avevo tutti i cuoricini che giravano sulla testa. Vivo sul letto, forse anche per la depressione: ero ancora depressa quando l’ho incontrato”.

Ma ora, Asia, come sta? “Ora sono in una specie di limbo, ma c’è la luce intorno a me - racconta - È un momento sereno, ineluttabilmente sereno”. Dice di non avere pregiudizi nei riguardi del passato di Fabrizio Corona e che lei non sapeva dei suoi trascorsi in carcere perché all’estero.

Ma chi l’ha tradita di più? Davanti a Mara Venier parla dell'attrice americana Rose McGowan che riteneva un’amica. “Credevo fosse un’amica - spiega - ma ha venduto messaggi per avere soldi e mi ha messo sotto un treno. Ero a terra, ed è imperdonabile accoltellare una donna a terra. L’ho rimossa dalla mia realtà, non mi interessa cosa fa”.

Torna a parlare della sua denuncia come vittima di violenza sessuale da parte del produttore Harvey Weinstein. E dice: "Quello che mi è stato fatto è stato crudele, ed io ho pagato il prezzo più alto di tutti, anche più di Weinstein. Ho sofferto come una bestia".

