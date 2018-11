MARCO LIORNI

Alberto Dandolo per OGGI

NUOVI PROGETTI PER MARCO LIORNI

Quella che sembrava una “retrocessione” per Marco Liorni, 53 anni, si sta rivelando un’opportunità. Il suo programma, Italia sì!, in onda il sabato su Rai 1, sta tenendo testa a Verissimo. Si dice che la nuova dirigenza Rai gli proporrà nuovi progetti.

elia fongaro

LA MISTERIOSA FAN DI ELIA FONGARO

Pare che il modello Elia Fongaro, 27, una volta uscito dalla casa del Gf Vip, sia stato oggetto di un serrato corteggiamento da parte di una showgirl appartenente alla Milano bene. Chi sarà? E Elia avrà ceduto? Ah, saperlo...

giovanni ciacci

GIOVANNI CIACCI HA UN NUOVO AMORE

Giovanni Ciacci, 47, si è da poco lasciato con lo storico fidanzato Damiano Allotta. La ragione? Si mormora che la star di Detto fatto si sia innamorato, ricambiato, di un altro uomo. Trattasi di un esponente di un noto movimento di estrema destra. Chi è?

asia nuccetelli 7

ASIA NUCCETELLI STAR DI UN PROGRAMMA TV?

A Cologno Monzese, negli studi Mediaset alle porte di Milano, si mormora che Asia Nuccetelli, 22, presto riceverà un’offerta per partecipare a uno show. Si dice che la figlia di Antonella Mosetti, famosa per amare la chirurgia estetica e i selfie sui social, sarà in tv il prossimo anno.

SIMONA VENTURA VERSIONE “PUPA” SENZA TEO?

magnini palmas

Mediaset ha offerto a Simona Ventura, 53, la conduzione della nuova edizione del reality La Pupa e il Secchione, storico programma che molto presto ritornerà in prima serata su Italia 1. Non si sa se Super Simo accetterà, ma si mormora che comunque al suo fianco non ci dovrebbe essere Teo Mammucari, 54, come inizialmente previsto. Come avrà reagito alla notizia l’irriverente conduttore? Ah, saperlo...

BEBÈ IN ARRIVO PER PALMAS-MAGNINI?

La storia d’amore tra Filippo Magnini, 36, e Giorgia Palmas, 36, (sopra) procede a gonfie vele: i due sono sempre più innamorati e stanno facendo grandi progetti. Si mormora infatti che stiano pensando di allargare la famiglia. A quando l’arrivo di un bebè? Ah, saperlo...

I PERMESSI BIRICHINI DI CARLO CRACCO

A Milano si mormora che lo chef Carlo Cracco, 53 anni, sia solito sfrecciare con le sue utilitarie in giro per la città usufruendo di permessi speciali. Si dice, infatti, che per il contesissimo Carlo non esistano divieti o limiti stradali che tengano. Solo una leggenda metropolitana?

Carlo Cracco 2

BENEDETTA MAZZA E IL FLIRT ORGANIZZATO

A Milano si sussurra che il flirt nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Benedetta Mazza, 28, e il fidanzatissimo Stefano Sala, 28, sia studiato a tavolino. L’ex ereditiera e il bel modello meneghino sono amici da diversi anni e appartengono alla stessa agenzia di management. Entrambi infatti fanno parte della scuderia dell’agente delle star Alex Pacifico. Trattasi dunque di flirt a esclusivo uso e consumo delle telecamere? Ah, saperlo...

BELÉN E QUELLE ATTENZIONI PER DE MARTINO...

A Milano gira voce che i rapporti tra Belén Rodriguez, 34, e il suo ex Stefano De Martino, 29, siano sempre più distesi. Amici vicini alla coppia sussurrano di un riavvicinamento affettivo assai palese e confermano di nuove, amorevoli attenzioni che I due si starebbero reciprocamente scambiando negli ultimi tempi. Un feeling rafforzato per amore del loro piccolo Santiago o un grande ritorno di fiamma? Ah, saperlo...

belen e stefano de martino

LEI PERDE LA TESTA PER UN GIOVANE COLLEGA E LUI MEDITA VENDETTA

È rinchiusa nella casa del Gf Vip e sta perdendo la testa per il giovane collega. Ma il suo fidanzato è assai nervoso e presto potrebbe servirle una plateale vendetta. Di chi stiamo parlando?

L’OSPITE È TRASGRESSIVA: LA CONDUTTRICE VIENE SGRIDATA

Chi è quella giovane conduttrice che è stata strigliata dai vertici dell’azienda per cui lavora per aver ospitato nel suo programma una signora dal presente assai trasgressivo e controverso?

LA SHOWGIRL AMATA DAI REALITY TRADISCE IL MARITO CON UNA ESOTICA LEI

La nota e biondissima showgirl straniera amata dai reality tradisce da un paio d’anni il marito con una famosa ed esotica sportiva. Di chi si tratta?