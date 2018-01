“DOPO LA SCENA DELL'ARMADIO, BELEN MI HA DETTO 'MI ROVINI LA CARRIERA'” - OSPITE DI MASSIMO GILETTI, CECILIA RODRIGUEZ HA PARLATO DELLA SUA STORIA D'AMORE CON IGNAZIO MOSER E DELLA POMICIATA NELL'ARMADIO: “HANNO MANDATO IN ONDA UN VIDEO CON RUMORI CHE NÉ IO NÉ LUI ABBIAMO FATTO, ERA UNA COSA MONTATA…” - VIDEO!

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

Ospiti a Non è l'Arena di Massimo Giletti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno chiarito una volta per tutte che non sta per arrivare nessun matrimonio. I due hanno parlato della loro storia d'amore, di qualche particolare intimo, "lo abbiamo fatto nei camerini di Mediaset" e di quell'anello che tanto aveva fatto pensare alle nozze. "L'anello è stato un regalo di Belen, mentre Ignazio mi ha regalato questo braccialetto di brillanti", ha spiegato Cecilia Rodriguez.

La coppia, poi, è tornata sulla tanto discussa scena nell'armadio e ha ribadito come, in quell'occasione, tra di loro ci sia stato soltanto uno scambio di baci. Ma proprio la famigerata scena dell'armadio ha fatto insoergere Belen Rodriguez. Nel corso dell'intervista a Non è l'Arena, infatti, Cecilia ha confessato per la prima volta quale è stata la reazione della sorella: "Il pezzo vero non l'hanno mai mandato, ne hanno mandato un altro con rumori che né io né lui abbiamo fatto, era una cosa montata. Io ho una dignità, anche se non è sembrato in quel momento. C'era anche mio fratello! La gente è cattiva e non ha niente da fare. Mia sorella mi ha detto 'mi rovini la carriera'.

Già durante il Gf Vip, Belen si era espressa sulla scena dell'armadio e aveva spiegato che era convinta che sua sorella non avesse fatto nulla. Al Maurizio Costanzo show, infatti, aveva dichiarato: "Cecilia, con questa benedetta storia dell’armadio volevo strapparvi i capelli dalla testa, ho fatto le preghiere e Dio m'ha detto: 'Non è vero'".

