“DUCIONA”, A NOI! - ALESSANDRA MUSSOLINI SFIDA GLI “HATER” DI NONNO BENITO: “DENUNCERO’ CHI LO OFFENDE SUI SOCIAL” - E POI METTE 'LIKE' A PIOGGIA AI COMMENTI "ZUCKERBERG EBREO" E ''GLI ANTIFASCISTI SONO TUTTI SOROSIANI”

alessandra mussolini

Ieri mattina, su Twitter, la Mussolini ha pubblicato il seguente monito: ''Avviso ai naviganti: legali al lavoro per verificare il politically correct di Facebook e altri social riguardo a immagini e/o frasi offensive nei confronti di Benito Mussolini.

Un like equivoco e le critiche sui social

Di fronte all'annuncio di Alessandra Mussolini, sono stati moltissimi i commenti e le critiche mosse dagli iscritti ai social. In molti hanno ricordato all'onorevole ciò che suo nonno ha commesso, proclamando le leggi razziali e piegando l'Italia alla dittatura. ''La Mussolini ha detto che querela chiunque insulti suo nonno, io dovrei querelare tutta la sua famiglia per quello che suo nonno ha fatto al mio'' scrive un utente, a cui fa eco una frase simile: ''Alessandra, hai una vaga idea di quanto ci siamo offesi noi per il fatto che tuo nonno abbia fatto trucidare i nostri di nonni?''

zuckerberg

C'è poi chi ricorda l'esistenza dell'apologia di fascismo, contrariamente a quella di antifascismo: ''La Legge prevede la denuncia solo per chi inneggia a suo nonno'' rimarca un profilo. Infine, a Il Messaggero non è sfuggito il like ceduto dalla Mussolini ad un certo commento. Il messaggio recita: ''Facebook è di Zuckerberg, che è ebreo. Non è un caso che applichino il politicamente corretto imposto dai media ebraici''. Se sia stata una svista o meno non è certo. Sicuramente appare come un contenuto che potrebbe far discutere, così come quel ''Gli antifascisti sono tutti sorosiani, e con questo ho detto tutto'' in cui nuovamente si vede il like dell'esponente.

