“ECCO COS’ERANO QUEI 30 GIN TONIC CHE HO PREPARATO” – CROZZA IMITA GIUSEPPE CONTE: “DI MAIO NON SOPPORTA I BOARDI DEI TOAST. È UN GOVERNO DEL CAMBIAMENTO E DO IL MIO CONTRIBUTO: SE C’È DA FARE LE SPREMUTE O TAGLIARE I TOAST” – LA CONFESSIONE A PADRE PIO E IL PRECEDENTE INCRIMINATO DE “L’OTTAVO NANO” – TOCCA ANCHE A DI MAIO: “ABOLIREMO ANCHE IL POPOLO” – VIDEO

1 – CROZZA-CONTE TUTTOFARE: «FACCIO SPREMUTE E LEVO I BORDI AI TOAST

Da www.ilmessaggero.it

CROZZA IMITA GIUSEPPE CONTE

E’ un Crozza/ Conte tuttofare e molto indaffarato quello apparso nel corso della prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza in onda su Nove: “Di Maio non sopporta i bordi dei toast. È un governo del cambiamento e do il mio contributo: se c’è da fare le spremute o levare i bordi ai toast… io ci sono!”

2 – CROZZA, ARRIVA LO SKETCH DI PADRE PIO. NEL 2001 A L'OTTAVO NANO IL PRECEDENTE "INCRIMINATO"

Massimo Falcioni per www.tvblog.it

crozza conte padre pio

E ad un certo punto arriva Padre Pio. C’è anche lui tra le nuove parodie di Fratelli di Crozza, ripartito venerdì sera sul Nove. Una foto che prende vita all’interno di un'altra imitazione inedita di Maurizio Crozza, ovvero quella di un Giuseppe Conte che dal comico genovese viene dipinto come il cameriere di Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Crozza si rifà all’intervista rilasciata dal premier a Porta a Porta, in cui ha svelato di essere devoto al santo di Pietrelcina. E così ecco il momento della ‘confessione’, con il falso frate che a sorpresa si anima lanciandosi in un’analisi impietosa:

crozza padre pio

“Ma cosa vuoi cambiare. Tu non conti una beata mazza figlio mio, sei già miracolato se stai cosi. Goditi questi 114 mila euro e non ti lamentare se Casalino prende più di te. Lui il mestiere suo lo sa fare”.

Per trovare un precedente in tal senso bisogna tornare indietro di diciassette anni. Un’altra epoca, un’altra rete. A scomodare Padre Pio fu L’ottavo nano, programma satirico di Raidue che ironizzò sulla commercializzazione del personaggio, protagonista nel giro di pochi mesi di ben due fiction, con Sergio Castellitto e Michele Placido rispettivamente volti per Mediaset e Rai.

crozza padre pio 2

Nella gag comparivano Corrado Guzzanti e Francesco Paolantoni. Ognuno rivendicava la propria originalità, fino a quando in scena non entrava il terzo incomodo – Neri Marcorè – che si presentava come il Padre Pio di Telemontecarlo. Tutto finito? Macché! Ad un certo punto faceva capolino pure Giobbe Covatta, ingaggiato per un fantomatico Tequila e Padre Pio.

Le polemiche furono immediate e feroci. Da San Giovanni Rotondo i frati cappuccini denunciarono “la ridicolizzazione dei sentimenti” e la questione finì dritta in Commissione di vigilanza.

La difesa di Serena Dandini e Corrado Guzzanti placò solo in parte gli animi: “E’ pura satira contro i media, specialmente contro la tv e non certo verso la figura di Padre Pio”.

3 – FRATELLI DI CROZZA, DI MAIO ESULTA E LANCIA I SOLDI DAL BALCONE: “TAGLI ALLA SANITÀ? ABOLIREMO PURE LE MALATTIE”

crozza di maio 1

Da www.ilfattoquotidiano.it

In apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ha indossato i panni di un Luigi Di Maio incontenibile. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e rivendica di aver abolito la povertà nel mondo per poi concludere: “L’Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? E allora aboliremo anche il popolo”

