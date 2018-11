1. “SUL SET IL FOTOGRAFO FABRIZIO FERRI PROVAVA A TOGLIERMI LE MUTANDINE OGNI GIORNO” 2. ROSSELLA BRESCIA RACCONTA IL RETROSCENA PICCANTE ACCADUTO SUL SET DEL SUO CALENDARIO: “È STATA UNA TRAGEDIA, NON VOLEVO FARLO. DOPO UN ANNO HO ACCETTATO, MA NON ERO NEMMENO NUDA. AVEVO UNA MUTANDINA COLOR CARNE CHE FERRI VOLEVA LEVARMI.

Da "www.liberoquotidiano.it"

In una lunga intervista al Fatto Quotidiano, Rossella Brescia si racconta. La ballerina e showgirl, oggi impegnata in teatro, ripercorre la sua carriera: ricorda quando la definivano "un cesso" e quando per Maria De Filippi si è beccata in testa un geranio caduto da un balcone.

"Sono passionale, ma so tenere a bada gli uomini", afferma. E lo dimostra anche con un aneddoto piuttosto piccante. Si parla del calendario sexy che aveva realizzato posando per Fabrizio Ferri. La Brescia premette che quel calendario "è stato una tragedia, non volevo...".

Insomma, la ha imbarazzata. "E in quegli scatti non ero neanche nuda, avevo una mutandina color carne che il povero Ferri ha poi dovuto cancellare", afferma. E ancora, aggiunge: "Il reale obiettivo era quello di conoscere Alessandra Ferri, moglie del fotografo: lui bravissimo, ma lei era il mio mito.

Così dopo un anno di corte per il calendario, accetto ma a una condizione: Deve essere lui", Ferri appunto. Ed eccoci all'aneddoto piccante sul fotografo.

"Sul set? Impazziva, ogni giorno le tentava tutte: Dai, togli lo slip. No. Dai, un secondo, uno scatto e via. No...". Missione fallita per Ferri, insomma: gli slip non se li è mai levati.

