È’ ancora molto vivo il ricordo di Fabrizio Frizzi in Massimo Giletti, d’altronde lo è in tutti noi, così come forte è la sofferenza legata alla sua prematura scomparsa avvenuta oramai 4 mesi fa. Intervistato da In Famiglia, il conduttore di Non è l'Arena ha affrontato l'argomento ed è tornato con la mente a quando incontrava il collega in Rai.

“Io e Fabrizio siamo cresciuti insieme - ha ricordato Massimo Giletti - per me è stato difficile superare il lutto. Lui era una persona per bene, ma questo non è bastato". "Sia io che lui, abbiamo vissuto dei momenti difficili in Rai - ha aggiunto a In Famiglia - Ricordo la sua sofferenza quando la Rai non lo voleva più. Ad oggi, sono molte le persone che dimenticano quanto accaduto in passato, ma io non dimentico nulla”.

