“FACCI VEDERE LE TETTE!” – LA SCENETTA A LUCI ROSSE DI BELEN RODRIGUEZ CON LA SORELLA CECILIA SCATENA IL DELIRIO SU INSTAGRAM - "HAI QUALCOSA DA DIRE? VIVA LE TETTE”, URLA LA SHOWGIRL… - VIDEO

belen rodriguez

Da Libero Quotidiano

È un video bollente quello mostrato da Belen Rodriguez. Con il corpo tutto cosparso di olio, in microscopico bikini, la bella argentina si mette in mostra nella nuova campagna pubblicitaria Me Fui, di cui è testimonial.

La linea di costumi da bagno è firmata proprio da Belen e Cecilia Rodriguez, la sorellina. Sulle stories di Instagram Belen e Cecilia mostrano il dietro le quinte dello shooting regalando un siparietto bollente. La più scatenata è Belen che riprende Cecilia provocando i follower. “Cecilia hai qualcosa da dire? Non ci vuoi far vedere le tette? Viva le tette”, urla per la gioia dei fan.

belen rodriguez cecilia rodriguez cecilia rodriguez belen rodriguez