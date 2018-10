“FAREMO L’ANTIDOPING IN REGIA” – NUOVA PUNTATA DELLA SAGA “MENTANA RANDELLA I SUOI COLLABORATORI”: IL SERVIZIO SULLA MANOVRA DEL POPOLO PARTE SENZA AUDIO E IL DIRETTORE DEL TGLA7 SI INCAZZA – VIDEO

MENTANA STRIGLIA I TECNICI DEL TGLA7 - 'FAREMO L'ANTIDOPING IN REGIA'

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

MENTANA SI INCAZZA CON LA REGIA

Le battute al vetriolo di Enrico Mentana vanno sempre a segno, soprattutto quando qualcosa non funziona durante la diretta del TgLa7. Ieri sera a ricevere lo sfottò del direttore è stata la regia del notiziario delle 20 dopo un disguido tecnico che non ha consentito la corretta messa in onda di un servizio.

Dopo aver lanciato gli ultimi aggiornamenti sulla manovra economica, Mentana ha notato che il relativo servizio era stato trasmesso in maniera erronea, saltando completamente la parte iniziale. Impossibile, quindi, comprenderne il contenuto.

A quel punto, il direttore ha interrotto la messa in onda e, irrompendo in diretta, ha commentato con sarcasmo il disguido creato dalla regia. Prima di lanciare il filmato da capo, infatti, Mentana ha chiosato:

“Nel momento in cui sarà fatto l’antidoping in regia, ricominciamo con questo servizio per capire almeno dall’inizio, visto che la manovra già non è facile da spiegare e così diventa ancora più difficile“.

