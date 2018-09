IL “FATTO” FA LA MORALE A FELTRI IN DIFESA DI VERONICA GENTILI, COLLABORATRICE DEL QUOTIDIANO DI TRAVAGLIO: “L'ALLUSIONE AL "PULPITO" È UN' ALLUSIONE AL PUBE E, SE È COSÌ, È CHIARO CHE A ‘LIBERO’ HANNO UN PROBLEMA CON L'ORGANO SESSUALE FEMMINILE, ACCUSATO DI BOLLIRE O DI AVERE UN PREZZO SE LA SUA PROPRIETARIA È SGRADITA. SOSPETTIAMO CHE ESISTANO DUE VITTORIO FELTRI: UNO PRIVATO, PIACEVOLE, GENTILE E RISPETTOSO; L'ALTRO..." - VIDEO

VITTORIO FELTRI A STASERA ITALIA

Estratto dell’articolo di Daniela Ranieri per il “Fatto Quotidiano”

Siamo costernati: conoscevamo il quotidiano Libero per il rigore e la misura con cui tratta ogni argomento sensibile […] Capirete il nostro sconcerto, ieri, nel trovare in prima pagina il titolo "La giornalista Mediaset insulta Feltri. Ecco la risposta (corredata di foto)", dove la foto ritrae Veronica Gentili, collaboratrice del Fatto e co-conduttrice di Stasera Italia, impegnata in una posizione dello yoga da terga, con sopra la didascalia "Un' eloquente espressione di Veronica Gentili".

Non vorremmo dover pensare […] alla meschinità da comari di cui dà prova Libero, che pubblica un culo di donna come un argomento da Santa Inquisizione contro di lei […] Non importa che Gentili si sia scusata con una lettera al direttore in cui ammette di aver fatto una "stupida battuta ridanciana in privato” […] Libero, che non è nuovo al metodo della character assassination […] non resiste alla tentazione morbosetta di pubblicare le foto Instagram di Gentili […] per dare ad intendere che sia una poco di buono, e non un'attrice e giornalista che costruisce come meglio crede la sua immagine e la sua carriera.

[…] Feltri chiarisce: "Quando si vuole offendere un uomo vecchio si ricorre sovente a due luoghi comuni: è rincoglionito e per giunta alza il gomito. Facile. Sarebbe come se io dicessi di te, bella ragazza, che per arrivare stabilmente sul video l'hai data via, ciò che non escludo Comunque ti dedico questa pagina fotografica affinché i lettori sappiano da quale pulpito vengono le tue prediche contro di me", al che due sono le ipotesi: o Feltri sa che la Gentili si ubriaca, e le foto che chiama a testimonianza la ritraggono avvinazzata; o l' allusione al "pulpito" è in realtà un' allusione al pube e se è così è chiaro che a Libero hanno un problema con l' organo sessuale femminile, accusato di bollire o di avere un prezzo se la sua proprietaria è sgradita.

Da parte nostra sospettiamo che esistano due Vittorio Feltri: uno privato, piacevole, gentile e rispettoso; l'altro spiacevole, sopra le righe, rancoroso. […] Lo critichiamo facendogli notare che quel che ha fatto non è intelligente né elegante, e ricordandogli che una volta aveva molta ironia.

