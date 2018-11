“GAD LERNER, DORMI DI PIU’” (O PROVA CON LA PASSIFLORA) – IL GIORNALISTA SU TWITTER RIVELA IL SUO INCUBO ("PRIMA DI MAGGIO IL GOVERNO CI PORTA FUORI DALL'EURO") MA VIENE SBERTUCCIATO: “L’INSONNIA FA SPROLOQUIARE. SE L’EUROPA FUNZIONA SOLO PER I RICCHI MEGLIO SALUTARLA. NON TUTTI HANNO IL ROLEX...”

Luca Romano per il Giornale

Gad Lerner sui social è una delle voci più critiche di questo governo. Il giornalista di fatto adesso mette nel mirino dell'esecutivo dopo la lettera di risposta all'Ue in cui sostanzialemente vengono confermati gli obiettivi della manovra già esposti nel Def. Lerner punta il dito contro le scelte dell'esecutivo che a suo dire metterebbero a rischio i conti del Paese.

E così con un Tweet parla di un "incubo" in cui avrebbe visto il futuro dell'Italia: "Ho avuto un incubo: procedura d'infrazione #Ue a gennaio, spread non più sopportabile a lungo, titoli di Stato che restano invenduti, banche in crisi... vuoi vedere che prima di maggio questi qua ci portano fuori dall'#euro, per fare il botto alle elezioni e restare al potere?".

Una "profezia" che però ha avuto una sorta di effetto boomerang: i suoi follower apprezzano l'ipotesi di una Italexit. "Se finisce come la Gran Bretagna che ha la piena occupazione.....perché no?....non tutti hanno il Rolex...e tanti sono disoccupati o inoccupati...se l'Europa funziona solo per i ricchi..ne sa qualcosa la Grecia..meglio salutarla", si legge tra i commenti. E ancora: "È quello che tutti gli stiamo chiedendo di fare, il motivo per il quale li abbiamo votati". Infine c'è chi consiglia a Lerner di dormire di più per evitare certi incubi: "L'insonnia fa sproloquiare".

