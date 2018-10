“GIURO CHE NON SONO STATO IO” – DAVID SCHWIMMER, IL ROSS DI “FRIENDS”, SU TWITTER PUBBLICA UN VIDEO IN CUI NEGA DI ESSERE L’AUTORE DEL FURTO IN UN SUPERMERCATO INGLESE – LA POLIZIA DI BLACKPOOL AVEVA DIFFUSO L’IMMAGINE DEL LADRO E I SOCIAL SONO ANDATI AI MATTI PER LA SOMIGLIANZA: ECCO COME HA RISPOSTO L’ATTORE – VIDEO

1 – La polizia cerca un ladro che è il sosia dell’attore di Friends. Ecco il video ironico di David Schwimmer

Da www.corriere.it

l'immagine del ladro sosia di david schwimmer pubblicata dalla polizia di blackpool

La polizia di Blackwood, in Gran Bretagna, ha diffuso sui social la foto di un uomo ricercato per furto che ha una somiglianza impressionante con l’attore David Schwimmer, che ha interpretato Ross nella fortunata serie americana «Friends». L’attore, per tutta risposta, ha postato su Twitter un video in cui imita le mosse del ladro con il messaggio: «Agenti, giuro che non sono stato io. Come potete vedere, io ero a New York. Auguro buona fortuna per le indagini alla polizia di Blackpool».

la risposta di david schwimmer al ladro sosia

E anche la polizia inglese ha risposto alle numerose segnalazioni scherzose dei fan dell’attore sui social dicendo: «Grazie a tutti per le vostre risposte. Abbiano fatto le nostre indagini e confermiamo che David Schwimmer era in America quel giorno...»

2 – David Schwimmer è un ladro? La foto di un sosia che ruba lattine di birra diventa virale

Maria Teresa Moschillo per www.foxlife.it

Che fine ha fatto Ross di Friends? L'attore David Schwimmer ha recitato nel corso degli anni in svariati film di discreto successo e in diverse produzioni per la TV - tra tutte ricordiamo American Crime Story - e ha esordito anche come regista: portano la sua firma film come Trust (2010) e Run Fatboy Run (2007).

i commenti social sul ladro sosia di david schwimmer 6

Eppure, per il pubblico rimarrà sempre l'imbranato e romantico Ross, follemente innamorato della sua Rachel (a quanto pare, secondo gli ultimi gossip, l'attore sarebbe stato invaghito di Jennifer Aniston anche nella vita). In queste ultime ore, Schwimmer è tornato alla ribalta, suo malgrado, per un equivoco davvero paradossale. Sulla pagina Facebook Blackpool Police, utilizzata dalla polizia britannica per segnalare crimini e collaborare con la popolazione, è stata condivisa una foto che ritrae un ladro intento a trafugare delle lattine di birra incredibilmente somigliante a David Schwimmer!

Alla domanda "Qualcuno riconosce quest'uomo?", il popolo del web si è lanciato in una serie di commenti esilaranti ispirati all'iconica serie TV. "Non dovrebbe essere al lavoro...o è in pausa?", ha scritto qualcuno citando Ross. Un altro utente ha commentato alludendo a una delle scene più divertenti con protagonista Ross, quella della mossa 'pivot' (in Italia conosciuta con la battuta 'Fai perno!'): "A quanto pare la polizia lo ha messo alle strette, poi ha fatto perno ed è fuggito!".

i commenti social sul ladro sosia di david schwimmer 5

A distanza di poche ore, la polizia britannica ha voluto fugare ogni dubbio comunicando agli utenti che David Schwimmer si trovava negli Stati Uniti al momento dei fatti: Grazie a tutti per le vostre rapide risposte. Abbiamo esaminato a fondo questa questione e abbiamo confermato che David Schwimmer era in America in questa data.

in sintesi, pare che il nostro David/Ross abbia un sosia (piuttosto truffaldino) in Europa!

il ladro sosia di david schwimmer i commenti social sul ladro sosia di david schwimmer 3 david schwimmer e john travolta i commenti social sul ladro sosia di david schwimmer 1 i commenti social sul ladro sosia di david schwimmer 2 i commenti social sul ladro sosia di david schwimmer 4 David Schwimmer