“HO LASCIATO MIA MOGLIE PER UN MIO AMICO” - LE RIVELAZIONI A “VERISSIMO” DI ALESSANDRO CECCHI PAONE: “DOPO AVER CAPITO CHE NON ERA UN'INFATUAZIONE, GLIELO DISSI. LO RIVELAI QUASI SUBITO. DOPO TRE ANNI DIFFICILISSIMI PERÒ CI SIAMO RITROVATI PERCHÉ NESSUNO HA INGANNATO NESSUNO. SAREBBE STATA LA MIGLIORE DELLE MADRI, MA NESSUNO DEI DUE AVEVA QUEST’ISTINTO…”

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Cristina Espinosa Navarro ex moglie di Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone, il professore della tv, uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip 3, ha narrato a Silvia Toffanin, la conduttrice di “Verissimo”, la sua esperienza nel reality show: “Avevo avvertito gli autori che non mi sarei risparmiato”.

Alessandro Cecchi Paone ha chiuso il cerchio e fatto pace con il Grande Fratello che tanto lo mandò su tutte le furie 16 anni fa. A “Verissimo” incrocia Fabio Basile e promette: “Noi due abbiamo chiarito e chiederò scusa a Le Donatella perché me l’ha chiesto lui, un ragazzo straordinario”.

cecchi paone vs. provvedi 8

Cecchi Paone rispolvera il passato: “Il mio amore per la cultura è nato leggendo Topolino. Non ero un secchione, passavo i compiti e facevo copiare chi aveva voglia di imparare. Ho sempre voluto fare il giornalista”. La casa del GFVip ha avuto un effetto terapeutico anche sul divulgatore: “Non ho mai pianto in tv, mi è successo lì per la prima volta. Ho pianto ricordando il nonno materno perché è l’unico che mi ha capito veramente fin da piccolo, mi chiamava il piccolo Lord e mi trattava in modo affettuosissimo. Con nonno Checco parlavamo tanto, lo andavo a trovare tutti i giorni, era molto malato e gli facevo compagnia”.

cecchi paone vs. provvedi 6

Alessandro Cecchi Paone è stato sposato con Cristina, bella ragazza spagnola, ma la storia finì quando lui capì di essere omosessuale e si innamorò di un suo caro amico: “E’ stata ed è la donna più importante della mia vita. Ci vediamo con i nuovi compagni, lei viene a trovarmi qua e io vado in Spagna da lei. E’ finita perché mi sono innamorato di un mio caro amico. Dopo aver capito che non era un'infatuazione, glielo dissi. Lo rivelai quasi subito. Dopo tre anni difficilissimi però ci siamo ritrovati perché nessuno ha ingannato nessuno, nessuno ha umiliato nessuno. E’ stata male perché finiva l’amore e ci perdevamo sotto quella forma. Sarebbe stata la migliore delle madri, ma nessuno dei due aveva quest’istinto. Né lei, né io siamo diventati genitori. Io amo i miei figli professionali e i miei nipoti”.

alessandro cecchi paone

La Toffanin lo interroga sul Grande Fratello Vip dove è stato aggressivo, scomodo, irritante, polemico, spocchioso, ma almeno teneva vivi i concorrenti. Cecchi Paone svela: “Avevo avvertito che entravo al Grande Fratello non per una passeggiata ben pagata. Ero io, solo un po’ estremizzato perché la pressione psicologica è spaventosa, ma sono stato vero. Confermo tutto: i giovani che non studiano sono una generazione perduta e rischiano di non avere un buon lavoro e una bella casa, io sono convintissimo che l’istruzione sia fondamentale.

alessandro cecchi paone (1)

Con Walter Nudo ricordavamo che quando un figlio nasce in America mettono subito da parte i soldi per il college. Senza istruzione non si va da nessuna parte. Che errori ho commesso? Eccessi nei toni in alcune situazioni. Ogni tanto ero un po’ nervoso perché non ho mai dormito con 18 persone e usato un solo bagno. E poi ho mangiato una quantità smodata di cavoli, lenticchie e riso!”.

cecchi paone tra due ragazzi

Il giornalista che ha incarnato alla perfezione il ruolo del provocatore non si sbilancia sulla prossima eliminazione tra Lory Del Santo e Ivan Cattaneo: “Fatico a rispondere, con Lory ho instaurato un bel rapporto, è una donna deliziosa. Non volevo che entrasse non per motivi moralistici ma perché non credevo le facesse bene. Lei però mi ha detto spero di uscire il più tardi possibile perché quando sarò fuori soffrirò come un cane. Dunque mi auguro che non esca. Il vip che non è ancora emerso? Stefano Sala, è un ragazzo dolcissimo e un padre di grande sensibilità”.

cecchi paone con claudio. cecchi paone ciuccia l alluce cecchi paone con massimo cecchi paone cecchi paone con bisteccone cecchi paone con claudio