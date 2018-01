“HO RISCHIATO DI MORIRE” - L'ATTRICE DE “I CESARONI” BARBARA TABITA: “HO AVUTO PROBLEMI GRAVISSIMI DI SALUTE, DUE ANNI FA SONO STATA COLPITA DA UNA ISCHEMIA CEREBRALE MA NON MI SONO MAI ARRESA - INVECE ADESSO DIVENTO MAMMA. A 42 ANNI QUASI NON CI SPERAVO PIÙ…”

Da “Spy”

Il settimanale Spy pubblica nel numero in edicola da venerdì 26 gennaio un'intervista esclusiva con Barbara Tabita, nella quale l'attrice 42enne siracusana famosa per film d'autore come La mafia uccide solo d'estate e per serial tv popolari come I Cesaroni annuncia che presto diventerà mamma. «A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più», spiega l'attrice a Spy.

«Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa». Ora l'attrice è vicina al parto della bambina avuta con il suo compagno Simone Mazzone, editore e imprenditore che a Ragusa ha aperto il ristorante Bon.

«Sarà una bimba e si chiamerà Beatrice», racconta a Spy. «Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile. Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero. E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona. Non mi piace nemmeno avere troppa gente attorno».

E dopo il parto, l'attrice prevede già di tornare su qualche set di cinema o tv? «Mi piacerebbe rimettermi in forma subito e tornare al mio lavoro e magari al teatro che amo tantissimo. Comunque, per quanto riguarda il fisico, non ho la smania di essere perfetta: sono una mamma, non una modella».