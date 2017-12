“LEGISLATURA DA SCIOGLIERE NELL’ACIDO“ – LA METAFORA DI TRAVAGLIO SCATENA L'IRA DI LUCIA ANNIBALI, SFREGIATA CON L’ACIDO DAL SUO EX - "NON SI SCHERZA SU QUESTO TEMA" – LA REPLICA DI MARCOLINO: “NON SAPEVO CHE ANCHE LA PAROLA ACIDO FOSSE STATA PROIBITA DALL'INQUISIZIONE DEL POLITICAMENTE CORRETTO”

Patricia Tagliaferri per il Giornale

Per lui forse è solo una battuta, rilanciata su Twitter da un suo editoriale, senza pensare troppo alle conseguenze: «Legislatura da sciogliere nell'acido», scrive Marco Travaglio.

Una pesante metafora politica per descrivere la fine del governo Gentiloni? Non per una come Lucia Annibali, che un'esperienza del genere l'ha provata sulla propria pelle e per questo neanche ci prova ad ironizzare. L'intervento del direttore de il Fatto Quotidiano va stigmatizzato, non si può lasciare correre. E lei non lo fa. La donna di Urbino sfigurata dall'ex compagno legge e subito ritwitta. Una delle oltre 400 risposte al tweet di Travaglio, la sua, quella che colpisce di più: «Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna, si augura che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo».

Le mani del giornalista, invece, erano volate leggere sulla tastiera del pc: «La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l'ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai più». Il tutto sorvolando su quanto potesse essere indelicata e inopportuna un'uscita del genere. Lucia Annibali, con garbo, gliel'ha ricordato. Anche molti altri utenti l'hanno fatto, spiegando a Travaglio, se mai l'avesse dimenticato, proprio lui che solitamente in Tv si spaccia per esperto di mafia, che il metodo di uccidere con l'acido appartiene appunto a Cosa Nostra, che ha eliminato così il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito che svelò i segreti di Capaci.

Travaglio alla fine ha anche provato a replicare al tweet dell'Annibali, giustificandosi così: «Mi spiace che Lucia Annibali si sia offesa per il mio augurio semiserio che questa orribile legislatura venga sciolta nell'acido. Non sapevo che anche la parola acido fosse stata proibita dall'inquisizione del politicamente corretto». Tra i messaggi di solidarietà arrivati, anche quello del leader dem Matteo Renzi: «Un abbraccio affettuoso a Lucia Annibali, donna coraggiosa e libera».

