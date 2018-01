“MA CHE SCHIFO, DEPILATI!” - LA FIGLIA DI MADONNA PUBBLICA UNA FOTO INSIEME ALLA MADRE E VIENE SPERNACCHIATA PER LE ASCELLE RIGOGLIOSE: "TAGLIATI QUEI PELI, MA NON TI VERGOGNI?”

Anna Rossi per il Giornale

madonna lourdes

Non è la prima volta che la figlia di Madonna si fa vedere con sopracciglia lunghe e peli non fatti.

La primogenita della cantante, infatti, da sempre porta avanti la sua campagna: no alla depilazione. E se al centro del gossip, qualche anno fa, erano finite le sue folte sopracciglia, ora è la volta delle ascelle. E così Lourdes Maria Ciccone Leon ha voluto augurare un buon inizio anno a tutti i suoi fan in modo davvero "originale".

Lourdes e Madonna, infatti, hanno pubblicato su Instagram una loro foto insieme con una breve didascalia: "Noi siamo pronte per il 2018". Niente di strano verrebbe da dire, se non fosse per lo scatto alternativo. Nell'immagine - come si può vedere - Madonna abbraccia da dietro la figlia che a sua volta abbraccia la madre. Ma proprio nell'abbracciare la rockstar, Lourdes mette in bella mostra le sue ascelle non depilate.

madonna lourdes

Immediatamente, gli utenti in rete si sono scatenati e alla figlia di Madonna sono piovute critiche da ogni parte del mondo. "Ma che schifo, tagliati quei peli", scrive un utente. E ancora: "Ma non ti vergogni?". Ma Lourdes ci è abituata, sa che portare avanti una campagna così originale è difficile.

madonna lourdes