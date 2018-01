“LA MAMMA INSEGNA: LE TETTE CE LE TOCCHIAMO DA SOLE!” - NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI SU INSTAGRAM LANCIANO IL LORO MESSAGGIO ANTI-MOLESTIE ALLE RAGAZZE - VIDEO!

Da www.ilmattino.it

ORNELLA MUTI E NAIKE RIVELLI

Accanto all'ultimo video di Naike Rivelli si legge in lingua inglese: "Girls, Women, to avoid further dramas and misunderstandings , Touch Your Own Tits!" che tradotto sarebbe: "Ragazze, donne, per evitare ulteriori drammi e incomprensioni, Toccatevi le tette da sole!". Questo è un messaggio che attualmente sta molto a cuore a Naike, che lo ripete spesso e, come ci tiene a sottolineare nel video, lo ha imparato dalla sua stessa mamma Ornella Muti, che infatti compare nel filmato, tenendo Naike in braccio.

