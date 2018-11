costanzo de filippi

Domenica sera Maurizio Costanzo era ospite a «Che tempo che fa», in collegamento dalla sua casa di Roma per presentare il suo nuovo libro «Il tritolo e le rose», due simboli per definire la sua vita: l’attentato subito a via Fauro e l’amore per Maria De Filippi. A un certo punto è arrivata proprio sua moglie, una delle rare occasioni in cui la coppia si fa vedere insieme in televisione

70 chili di tritolo

Costanzo ha raccontato a Fazio l’attentato del 14 maggio 1993, organizzato dalla mafia per punirlo per le sue trasmissioni in cui denunciava il malaffare mafioso. Un’auto con 70 chili di tritolo esplose in via Fauro, «ma per fortuna noi avevamo già girato l’angolo, se no saremmo morti tutti: l’autista, Maria, io e il cane... Non si fece male nessuno, se fosse successo avrei lasciato il mio mestiere, non avrei potuto sopportare che un innocente perdesse la vita per il mio lavoro»

A Berlusconi: non ti voto

Costanzo ha parlato anche di Berlusconi e del suo impegno politico: «Glielo dissi subito: sappi che non ti attaccherò mai, ma non ti voterò mai»

La vecchiaia

Ha parlato anche dell’età che avanza (ha 80 anni): «L’unica legge per non invecchiare è continuare a lavorare ed avere progetti, non c’è altra cura»

Le rose per Maria

Le rose rappresentano l’amore per Maria De Filippi: «Ci siamo sposati il 28 agosto. La data me la ricordo bene perché è quella del mio compleanno». Maria De Filippi lo tiene sotto stretto regime alimentare, unica eccezione il gelato: «Ma non è vero gelato, è una pantomima di gelato, è senza zucchero». Poi una tenerezza: «Voglio morire nella sua mano». E una battuta: «Diciamolo, Maria mi bullizza un po’»

CHE TEMPO CHE FA, MARIA DE FILIPPI APRE LE PORTE DI CASA COSTANZO – VIDEO

Nuova e “ghiotta” comparsata di Maria De Filippi in casa Rai. Durante un’intervista al marito Maurizio Costanzo, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa per pubblicizzare il suo nuovo libro, la conduttrice Mediaset è apparsa a sorpresa nel programma di Rai1 “invocata” da Luciana Littizzetto:

“Maria dov’è? La tieni legata da qualche parte? Liberalizzate la Maria”.

La De Filippi, a quel punto, non si è fatta attendere e ha colto l’invito di Lucianina a farsi vedere; dopo aver scherzato sulla dieta forzata che Costanzo è costretto a seguire, Maria ha chiesto alle telecamere del programma di seguirla in cucina, luogo dove ha mostrato le numerose scatole di gelato che Maurizio custodisce “gelosamente” nel congelatore generando l’ilarità del pubblico in studio.

Costanzo si è giustificato così:

“Di quelle scatole, quella che mi riguarda è una sola, le altre sono per Maria e le sue amiche. E quello non è un gelato, è una pantomima di gelato perchè non c’è lo zucchero. E’ un sorbetto, e il sorbetto è una rottura di palle, a quest’ora si può dire”.

E sul regime alimentare rigoroso imposto dalla moglie:

“Io sono un vecchio goloso che è capitato con una che mi tiene a stecchetto – e poi incalzato da Luciana Littizzetto – Un po’ mi bullizza, diciamo la verità. Non mi rivolgo ad Amnesty International però…”

Maria ha, invece, scherzato su una dichiarazione del marito, il quale ha ammesso di aver deciso di sposarla dopo l’attentato del 14 maggio 1993:

“Maurizio si è sposato come io bevo il caffè (…) Era una domanda (la proposta di matrimonio, ndDM) che era abituato a fare”.

Prima dell’intervento inatteso di Maria, Costanzo aveva, infatti, spiegato a Fazio che il titolo della sua ultima fatica editoriale, Il Tritolo e le Rose, rievocava quella che era stata la sua vita negli anni ’90: da una parte il suo impegno contro la mafia, dall’altra la riscoperta dell’amore con la De Filippi, definita come la donna più importante della sua vita. Costanzo, piuttosto lucido sull’argomento, ha ammesso di essere riuscito ad andare avanti soprattutto perché, nell’attentato mafioso che ha coinvolto lui e Maria, non è morta nessuna vittima innocente.

Tra una dichiarazione e l’altra, Costanzo ha comunque ringraziato Maria per avergli donato serenità nel corso dei loro 23 anni di matrimonio e si è augurato di stare con lei fino alla fine dei suoi giorni:

“Lei rappresenta la donna più importante che io abbia mai incontrato (…) Vorrei morire nella sua mano”.

Maria De Filippi è tornata su Rai1 a pochi giorni dalla sua ‘esterna’ registrato per “Vieni da me”, inizialmente bloccata per il malcontento di qualcuno e, poi, trasmessa sette giorni più tardi.

